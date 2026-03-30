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屏東男尋車多日心焦　內埔警憑記憶地毯式搜尋助尋回

▲內埔警方找到羅男腳踏車。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警方找到羅男腳踏車。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東萬巒70歲羅姓男子因身體不適中途停車後返家休養，卻忘記腳踏車停放位置，多日苦尋未果，焦急萬分，向警方求助，警方耐心安撫情緒，並依據零星線索展開搜尋，在路旁順利尋回腳踏車，讓他喜出望外、頻頻致謝。

內埔警分局萬巒佳佐所所長周昇華與警員林莉瑄，日前下午5時許巡邏時，接獲值班通報，羅姓男子神情焦急到派出所求助，表示自己的腳踏車遺失，希望警方協助尋找。

經了解，70歲羅男數日前騎乘腳踏車外出途中，因身體突然不適，只好暫時將車停放在路旁並蹲坐休息，隨後由巡邏員警發現並護送返家。未料休息數日後外出尋車，卻怎麼也想不起停放地點，連續找了好幾天仍無所獲，心中十分焦急。

員警得知情況後，先安撫他情緒，並細心詢問當時可能經過的路線與相關線索，同時聯繫先前處理案件的同仁釐清位置，隨後沿途逐一搜尋可能停放腳踏車的地點。經過約1小時耐心尋找，終於在平和路段發現他的腳踏車，讓他一再道謝。

內埔警分局長江世宏表示，民眾外出如突感身體不適，應立即撥打119請求救護；若遇其他困難，也可就近向派出所求助，警方將全力提供必要協助，守護民眾安全。

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