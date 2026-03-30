JINS鏡片「台日價差12800元」他喊台灣真盤！內行曝在台買有1優勢

▲JINS。（圖／翻攝官網）

記者施怡妏／綜合報導

日本時尚眼鏡品牌JINS近年持續在台展店，受到許多台灣人喜愛，就有網友比較JINS同款1.76極薄鏡片在台灣與日本的售價，台灣售價為台幣1萬5000元，日本售價則為日幣1萬1000元，折合台幣約2200元，價差超過1萬2000元，貼文曝光引發大批網友討論，「這個價差，買張來回機票去日本配還有剩。」

同款鏡片 台日價差逾萬元



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一名網友在Threads發文，JINS一款1.76極薄鏡片在台灣標價新台幣1萬5000元，但同樣產品在日本售價只要1萬1000日圓，換算下來約新台幣2200元。他忍不住感嘆「台灣真盤」。

貼文一出，許多網友點頭，台日之間的售價差距大到不合理，「一直都日幣當台幣賣，去日本配要天數的鏡片，可以官網訂，算好時間在日本取貨」、「就今天的匯率，台幣15000接近日本價格的七倍，這離譜過頭了」、「先不考慮技術，光是鏡片台幣日幣價錢就差很多」、「我後來都在日本配，便宜到壞掉沒保固我也沒差，剛好再換一支新的」。

但也有網友緩頰，「在台灣配，雖然包含了關稅跟營運成本所以單價高，但買的是『確保眼睛舒服，有問題隨時找我負責』的保險」、「去日本配，但有問題不要回來台灣專櫃吵」、「也不是台灣要盤，但就真的坐飛機過來，加上報關課稅、請員工花店租，我認為合理」。