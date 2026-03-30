「光電不行了」才喊重啟核能？案場荒廢畫面曝　網轟：世紀大騙局

▲太陽能光電板破損。（示意圖／攝影中心攝）

網搜小組／劉維榛報導

總統賴清德日前拋出核電新方向，指出在去年核三廠二號機停轉之後，就已經達到非核家園的目標。對此，民眾黨台南市黨部主任江明宗直言，風災摧毀的部分光電場，以及魚電共生都呈現「沒有營運」的狀況，甚至因欠款導致包商停止施工。消息曝光後，引發網友轟「世紀大騙局」、「光電也會成爛尾真是奇了」。

粉專《Wetalk高雄》PO出一段「原來重啟核電是光電不行了」的影片，江明宗表示，綠能公司在年前就有許多欠款，款項至今都沒辦法到位，導致包商因欠款而停止施工。

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江明宗指出，前一陣子有人來掛白布條，抗議公司沒有給錢，如今已被撤掉了，但直擊現場，仍有被風災吹毀的設施到現在都還沒有處理，「基本上是沒有營運」。

畫面接著轉到另一個場景，江明宗還稱，原本規劃要做「魚電共生」，但裡面的養殖池早已乾枯，顯示根本沒有在養、也無在運作的狀況。

光電廠變爛尾！網友轟世紀大騙局：錢去哪了？

消息曝光後，網友紛紛熱議，「現在不止是缺電，還製造了一堆污染廢棄物」、「光電也會成爛尾真是奇了」、「世紀大騙局」、「可悲，錢都這樣沒了，重點還爛尾」、「慘了！又要人民買單了」、「花了那麼多的預算，竟然沒有錢給廠商，這錢去哪裡了」、「魚電共生？不管生物、植物、動物，沒有陽光肯定活不成」。