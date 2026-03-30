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查封不動產+指界奏效　屏東工程行老闆現身繳清20萬欠稅

▲書記官執行案件示意照。（圖／屏東執行分署提供）

▲書記官執行案件示意照。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一間土木工程行積欠營業稅未繳，遭移送行政執行後仍未出面處理。行政執行署屏東分署書記官進一步查封名下不動產並安排現場指界，強化執行力道，最終促使業者主動現身，一次繳清約20萬元欠款，展現強制執行與柔性催繳並行的成效，也彰顯維護租稅公平的決心。

這家從事土木工程獨資商號，積欠114年2月營業稅和4月營業稅未繳，經移送機關財政部南區國稅局恆春稽徵所於114年7月間陸續移送法務部行政執行署屏東分署行政執行，本分署依法對義務人名下存款、工程款等債權執行後，僅受償3千多元。

分署通知義務人於指定日期到場說明或辦理繳納，義務人復未於指定期日到場。承辦書記官進一步調查發現義務人名下有二筆位於牡丹鄉不動產，經義務人設定抵押權予民間債權人公司。雖然該不動產屬於原住民保留地，依法拍賣時需具有原住民身分才可應買，惟承辦書記官調查發現義務人於113年間買受該不動產，而且商號仍在營業中，研判義務人應有一定程度繳納能力。因此，書記官立即發文給恆春地政事務所辦理查封登記，另函通知訂3月上旬會同移送機關、地政事務所人員一起前往現場辦理不動產指界，義務人收到通知後，為顧及顏面，隨即攜帶現金到分署一次繳清約20萬元欠款。

由納稅義務人自行繳納之營業稅稅款，納稅義務人應依「加值型及非加值型營業稅法」規定填具繳款書向公庫繳納之，惟納稅義務人未於法定期間繳納稅款，每逾3日按滯納數額加徵1%滯納金至30日止，逾30日仍未繳納者，應繳本稅於滯納期滿(30日)之次日起依各年度1月1日郵政儲金1年期定期儲金固定利率，按日計算利息，一併徵收，實際繳納金額仍以稅捐稽徵機關核算為準。

屏東分署表示，為貫徹行政院「五打七安」政策，行政執行機關對 於滯欠公法上金錢給付義務案件，均會依法積極調查義務人財產並採取適當執行措施，以維護租稅公平與社會正義。分署也呼籲民眾如有欠稅或罰鍰案件，應儘速主動繳納，如經濟上困難無法一次繳清欠稅費罰款，可檢具相關證明文件至分署辦理分期繳納，避免因逾期未繳而遭強制執行

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