LIVE／「鄭習會」敲定4月7日登場！　鄭麗文1100召開中外記者會

記者郭運興／台北報導

國民黨主席鄭麗文近日頻頻拋出希望促成國共兩黨領導人「鄭習會」構想，稍早中共中央台辦主任宋濤今（30日）宣布，為推動國共兩黨關係和兩岸關係和平發展，他授權宣布，中共中央和習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文主席率中國國民黨訪問團於4月7日至12日參觀訪問。而國民黨主席鄭麗文也將在上午11於黨部中山廳召開中外記者會說明，《ETtoday新聞雲》將為讀者全程直播。

中共中央台灣工作辦公室（中台辦）主任宋濤今日宣布，國民黨鄭麗文主席就任以來，多次表達希望來大陸訪問的意願。為推動國共兩黨關係和兩岸關係和平發展，「我授權宣布，中共中央和習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文主席率中國國民黨訪問團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問」。

宋濤表示，我們將與國民黨方面就鄭麗文主席來訪事宜進行溝通，作出妥善安排。

對此，中國國民黨主席辦公室回應，中共中央和習近平總書記邀請鄭麗文主席率團前往大陸訪問，鄭主席表示感謝並欣然接受邀請。期望兩黨共同努力，推動兩岸關係和平發展，促進兩岸交流合作，為台海謀太平，為民生增福祉。

中國國民黨主席鄭麗文今日上午11時也將於黨部中山廳召開中外記者會。

▼國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）