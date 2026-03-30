在台違法挖角竊密！非法陸資企業滲透高科技產業鏈　竹檢偵辦查緝

▲新竹地檢署指揮法務部調查局偵辦非法中資挖角竊密案。（圖／資料照）

記者楊永盛、劉人豪／新竹報導

新竹地檢署指揮法務部調查局偵辦非法中資挖角竊密案 ，期間共執行搜索17處，訊問相關涉案人員及被告24人次。

新竹地檢署指出，日前接獲法務部調查局情資顯示，有多家非法陸資企業涉嫌在台違法挖角高科技人才、技術滲透之情形，檢察長高度重視，旋即指示營業秘密暨國安專組主任檢察官統籌規劃，並由專組檢察官等人，分別於2026年3月16日至25日期間指揮法務部調查局新竹市調查站、新竹縣調查站及雲林縣調查站等調查機關展開偵辦，期間共執行搜索17處，訊問相關涉案人員及被告24人次。

經調查發現，大陸公司隱藏中資背景非法在台設立據點，利用高薪挖角科學園區高科技人才以經營模擬晶片設計研發、人工智慧視覺檢測等高科技技術，幸經本署專案團隊及時查獲，降低我國高技術外流風險。

新竹地檢署表示高科技產業為我國經濟命脈，亦為國家安全重要防線，其中半導體及相關產業鏈更是我國經濟發展命脈所在，亦為我國科技產業維持國際競爭優勢之核心技術。近年來，非法中資企業常透過人頭公司、僑外資包裝或第三地投資等方式規避監管，滲透我國高科技產業鏈並藉由挖角人才、私設據點及在台從事業務活動等方式，意圖取得我國高科技核心技術，相關情形值得社會大眾高度關注。

新竹地檢署呼籲國人及產業界提高警覺，如發現可疑挖角行為、異常投資安排或疑具中資背景公司在台活動，應即向相關機關通報，共同維護我國科技自主及經濟安全；本署國家安全暨營業秘密專組並將結合調查機關積極蒐證、即時偵辦，依法嚴正查辦，全力守護國家核心技術及產業安全。