單依純發長文2度向李榮浩道歉！　她認了：演出前未確認版權

▲李榮浩。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國歌手單依純28日因在深圳演唱會未經授權翻唱李榮浩歌曲〈李白〉，遭對方公開指控侵權，29日瞬間衝爆微博文娛及總榜熱搜第一名。單依純30日向李榮浩2度道歉，並承認演出前確實未向團隊及公司確認版權問題。

單依純在微博寫道，「我必須懷著萬分愧疚和自責的心情，向所有人鄭重道歉，在實際未獲得書面授權的情況下，我演唱了〈李白〉這首歌，給李榮浩老師帶來了傷害，辜負了大家的信任，我在此向所有受影響的朋友，致以最誠摯的歉意。」

▲單依純侵權〈李白〉。（圖／翻攝自微博）

她接著表示，「這次巡演的曲目版權審核、授權申請等工作，均由主辦公司全權負責，我基於對合作方專業流程的信任，演出前未進一步核實授權文件細節，之後我才得知主辦方實際上並未簽署〈李白〉的表演授權，但我仍需為自身『未親自核查授權文件』的監督疏失負責。」

她強調，「我們也會停止〈李白〉這首歌後續所有的演出演唱，並對本次演出官方線上線下宣傳物料中，涉及〈李白〉的相關內容進行刪除，關閉侵權片段的官方傳播通道。」

單依純最後向李榮浩喊話，「對於此事對整個行業帶來的不良影響，我本人願意承擔所有相應責任。後續我將尊重李榮浩老師及其版權公司的處理方式，會同各方持續溝通，無論實際責任方是誰，我個人承擔全額版權使用費及相應賠償。」

▲單依純發長文再次向李榮浩道歉。（圖／翻攝自微博，上同）

李榮浩最後在微博回應，「單純我的私信被罵成什麼樣，言語之惡毒，我就不給你公開展示了，現在開始此事若不再繼續發酵，對我本人以及家人進行抹黑謾罵，這個事暫且這樣，我承諾日後不會主動再提，但我會依據網絡輿論保留我追究的權力。」

他也喊話單依純侵權〈李白〉一事至，「於賠償，我可以在這裡告訴你和所有人，我不需要，我要是想要錢，我從第一開始就會授權給你，那不是更加名正言順，從何必如此大費周章？不早了，你演出辛苦了，早點休息。」

▲李榮浩回應。（圖／翻攝自微博）

據了解，單依純團隊曾透過中國音樂著作權協會申請授權，但已遭李榮浩方面以郵件明確拒絕，演出後音著協也確認該翻唱行為屬侵權並補發聲明。

李榮浩29日連發兩篇微博對此表達不滿，除質疑單依純團隊無視規則，也提及過去曾在「中國好聲音」時期公開肯定對方，認為此舉形同背離，甚至暗示動機可能與先前節目中〈李白〉改編爭議有關。單依純則於3月29日發文道歉，表示將與團隊進一步核實情況，並強調版權紅線不可逾越，也感謝歌曲帶來的影響與力量。

▲李榮浩指控單依純。（圖／翻攝自微博，上同）

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