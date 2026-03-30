印度男尾隨闖屋性侵！發現對方是偽娘更暴力　遭重判8年半





▲高雄市警察局新興分局轄區發生性侵案件。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

一名印度籍男子去年1月間在高雄前金區街頭巧遇一名女裝、女性打扮的男子後，竟一路尾隨對方回租屋處，還闖入住處性侵得逞。被害人事後奮力反抗、傳訊向友人求救，警方獲報到場處理後，循線查出涉案男子。高雄地院審理後，依侵入住宅強制性交罪判他有期徒刑8年6月，並諭知刑滿或赦免後驅逐出境。

判決指出，這名印度籍男子與被害人原本互不相識，去年1月12日清晨5時許在高雄前金區巧遇後，見對方穿著女裝、外型偏女性打扮，竟起意尾隨。男子未經同意進入被害人租屋大樓1樓大廳，再和對方一同搭電梯到5樓，還假裝要找同層住戶，騙得被害人開門讓他進入分租套房的共用空間，隨後就在洗衣空間內出手性侵。

被害人也說自己雖然是男性，但平時習慣女裝、女性打扮，對方一開始疑似誤認他是女性，才一路尾隨回租屋處。只是進屋後，對方發現他其實是男性，非但沒有停手，反而變得更暴力，還一路強拉、抓扯，甚至追進房間繼續犯案。沒想到被害人掙脫逃回自己房間，直到反抗並表示要通知110，男子才停手。

被害人在過程中遭抓扯、咬傷，身上多處擦挫傷、瘀青，連私密處也有破皮傷勢。被害人脫身後立刻透過Line群組向友人喊「救命」，並連續撥打電話求援，友人事後也報警處理。這名印度籍男子到案後否認犯行，辯稱自己當時酒醉、意識不清，不記得發生什麼事。

法官指出，被告在大樓監視器畫面中動作正常，還會整理頭髮，完全看不出泥醉失控，酒醉失憶的說法站不住腳。同時未經同意進入租屋大樓，又一路跟著被害人上樓，從1樓大廳開始就已經侵害住戶居住安全，因此認定構成侵入住宅強制性交罪，再加上被告先在洗衣空間性侵得逞，後來又追進房內企圖再犯，整體屬接續犯。

法官認為，被告為滿足性慾，竟尾隨陌生人回租屋處下手，除造成被害人多處受傷，也嚴重破壞其住居安全與心理安寧，犯後又始終否認，未與被害人和解，也未賠償損失，態度難認良好，因此量處有期徒刑8年6月。另因被告是印度籍外國人，來台後卻犯下性犯罪，法官認為續留國內有危害社會安全之虞，因此宣告刑滿或赦免後驅逐出境。