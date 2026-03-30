周三起降溫水氣增　清明連假迎更強鋒面「全台有雨」

記者周湘芸／台北報導

今天各地天氣穩定，高溫都有28度以上，明天起鋒面逐漸影響，周三全台有雨，中部以北有較大雨勢，周四短暫趨緩，周六、下周日受另一波更強鋒面影響，降雨更為明顯。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員葉致均表示，目前台灣附近偏南風，沒有明顯系統，天氣穩定，但中國一帶有對流旺盛雲系逐漸發展，未來一周台灣將受一波波鋒面影響。今天各地晴朗穩定，北部及東半部高溫都有28至30度，中南部也有30度以上，馬祖地區可能有局部短暫雨，明天起天氣將轉為不穩定。

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葉致均指出，今晚鋒面逐漸形成南壓，明天通過、東北季風增強，周三北台灣明顯轉涼，周四高壓東移出海，環境轉為東風，但華南又有一波鋒面形成，周六、下周日逐漸通過台灣，清明連假天氣較不穩定。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

他表示，明天鋒面接近，北部、宜蘭不定時有局部短暫陣雨，午後降雨較明顯，山區也有短暫陣雨。周三鋒面通過，中部以北、宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨，上半天有局部較大雨勢，其他地區也有零星短暫陣雨。周四鋒面遠離，水氣仍多，西半部及外島都有不定時短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨。

他指出，周五為2波鋒面空檔，降雨趨緩，各地多雲到晴，午後中部以北、宜花山區有短暫陣雨，金門及馬祖也有局部短暫陣雨或雷雨。周六另一波更扎實鋒面影響，全台有雨，中部以北及宜蘭有局部大雨。下周日中部以北、東半部仍有降雨情形。

溫度方面，葉致均表示，今、明天各地高溫都有28度以上，周三東北季風增強，北部及宜蘭明顯降溫，高溫約20度，中部及花蓮降雨影響也略為下降，南部則影響不大。

他也說，今、明天金門及馬祖，明天清晨台中以北有霧或低雲。另外，明天西南風偏強，台東有焚風機率，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）