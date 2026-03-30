台鐵基層怨山佳事故「無清楚指令」　產工質疑未檢討SOP

▲台鐵山佳站27日發生電車線故障，鶯歌到樹林間路線不通，板橋站出現大批退票旅客。（圖／讀者提供）

記者周湘芸／台北報導

台鐵樹林=鶯歌27日發生電車線事故，導致樹林至鶯歌雙向列車無法行駛。台鐵產業工會今批評，每逢重大事故，現場搶修人員都需承受壓線搶通的時間壓力，且公司未提供第一線人員清楚指令，質疑公司未曾檢討真正的SOP。

台鐵產業工會指出，台鐵應變小組此次事故首發資訊為「預計可在上午11時30分搶通西正線」，但從現場人員視角來看，長官樂觀預估2個小時內通車，就是要現場人員壓線搶修，給電務員工相當大的壓力。每逢重大事故，現場人員除進場搶修，還要承受上層持續追問「何時可以通車」的壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

產工也說，理應安撫旅客的車站、車長，直到下午3時30分才等到全面開放電子票證乘車的訊息，在此之前只由各站自行想方法告知旅客，站員面對公司不清楚的電報與指令，讓票房退票退到瀕臨崩潰、服務台忙於接線及安撫旅客。

產工與工務聯合會指出，回顧整起事故，應變小組「該快不快、該慢不慢」，公司數年來只會公式化的回應檢討SOP，但新的SOP及懲處更是打擊第一線員工，台鐵最嚴重的就是官僚文化跟百年不「真正」檢討的SOP。

產工表示，安全、有品質的服務，源自於穩固的人力，台鐵的待遇在起跑線上就已經是國營事業吊車尾。此外，機、工、電務等技術性人才不僅搶修獎金1000元多年未調升、工程人員加給仍在行政院審核，對現場加班費、水電費也一再管制，導致技術人員轉往其他國營公司。

產工與工務聯合會強調，台鐵曾在1997年至2007年期間全面停招，這10年的空窗期在接下來幾年將因為人員退休，逐漸浮現嚴重的人才斷層危機，今年又罕見地出現延後招考，或多為員工透過離職重考，最終台鐵改革恐會走向失敗。