　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵基層怨山佳事故「無清楚指令」　產工質疑未檢討SOP

▲▼台鐵山佳站電車線故障，鶯歌到樹林間路線不通，板橋站出現大批退票旅客。（圖／讀者提供）

▲台鐵山佳站27日發生電車線故障，鶯歌到樹林間路線不通，板橋站出現大批退票旅客。（圖／讀者提供）

記者周湘芸／台北報導

台鐵樹林=鶯歌27日發生電車線事故，導致樹林至鶯歌雙向列車無法行駛。台鐵產業工會今批評，每逢重大事故，現場搶修人員都需承受壓線搶通的時間壓力，且公司未提供第一線人員清楚指令，質疑公司未曾檢討真正的SOP。

台鐵產業工會指出，台鐵應變小組此次事故首發資訊為「預計可在上午11時30分搶通西正線」，但從現場人員視角來看，長官樂觀預估2個小時內通車，就是要現場人員壓線搶修，給電務員工相當大的壓力。每逢重大事故，現場人員除進場搶修，還要承受上層持續追問「何時可以通車」的壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

產工也說，理應安撫旅客的車站、車長，直到下午3時30分才等到全面開放電子票證乘車的訊息，在此之前只由各站自行想方法告知旅客，站員面對公司不清楚的電報與指令，讓票房退票退到瀕臨崩潰、服務台忙於接線及安撫旅客。

產工與工務聯合會指出，回顧整起事故，應變小組「該快不快、該慢不慢」，公司數年來只會公式化的回應檢討SOP，但新的SOP及懲處更是打擊第一線員工，台鐵最嚴重的就是官僚文化跟百年不「真正」檢討的SOP。

產工表示，安全、有品質的服務，源自於穩固的人力，台鐵的待遇在起跑線上就已經是國營事業吊車尾。此外，機、工、電務等技術性人才不僅搶修獎金1000元多年未調升、工程人員加給仍在行政院審核，對現場加班費、水電費也一再管制，導致技術人員轉往其他國營公司。

產工與工務聯合會強調，台鐵曾在1997年至2007年期間全面停招，這10年的空窗期在接下來幾年將因為人員退休，逐漸浮現嚴重的人才斷層危機，今年又罕見地出現延後招考，或多為員工透過離職重考，最終台鐵改革恐會走向失敗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 2313 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
房仲甩工讀生巴掌！小吃店「被刷1星」緊急發聲明
LIVE／「鄭習會」敲定！　鄭麗文中外記者會
快訊／幸福家火速開除　將親上火線說明
惡房仲施暴紀錄起底「專打頭部」！　法官批：目無法紀
快訊／女駕駛逆撞機車群！35歲騎士慘死　現場畫面超驚悚
薛之謙唱一半出事了！　當眾宣布全額退票
伊朗議長：我們正陷入世界大戰！　警告休想全身而退
台股37千金誕生！　抽中賺逾85萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

餐點帳單「反過來蓋」是餐廳潛規則！　店員揭原因：是禮貌

牛筋藏生鏽美工刀片！羅東知名滷味出大包　衛生局全面稽查

12家業者「點數明天到期」！好市多、麥當勞點點卡沒折抵就歸零

甩工讀生巴掌！小吃店被刷1星...緊急發聲明：已終止加盟關係

咳到懷疑人生！感冒後還爆咳「恐罹這病」　胸腔醫：拖3週速就醫

台大舍監違反跟騷法遭判刑7月　學生會：應立即解職、重啟調查

台鐵基層怨山佳事故「無清楚指令」　產工質疑未檢討SOP

周三起降溫水氣增　清明連假迎更強鋒面「全台有雨」

JINS鏡片「台日價差12800元」他喊台灣真盤！內行曝在台買有1優勢

「光電不行了」才喊重啟核能？案場荒廢畫面曝　網轟：世紀大騙局

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

憂柯文哲下一個是黃國昌　趙少康：藍白立委不敢放假怕被抓去關

白凱道破3萬人！吃屎哥鬧場喊「柯文哲貪汙」　她哽咽宣講被打斷

蔡壁如挺柯文哲選民眾黨主席　黃國昌：只要柯點頭可隨時回來接

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

餐點帳單「反過來蓋」是餐廳潛規則！　店員揭原因：是禮貌

牛筋藏生鏽美工刀片！羅東知名滷味出大包　衛生局全面稽查

12家業者「點數明天到期」！好市多、麥當勞點點卡沒折抵就歸零

甩工讀生巴掌！小吃店被刷1星...緊急發聲明：已終止加盟關係

咳到懷疑人生！感冒後還爆咳「恐罹這病」　胸腔醫：拖3週速就醫

台大舍監違反跟騷法遭判刑7月　學生會：應立即解職、重啟調查

台鐵基層怨山佳事故「無清楚指令」　產工質疑未檢討SOP

周三起降溫水氣增　清明連假迎更強鋒面「全台有雨」

JINS鏡片「台日價差12800元」他喊台灣真盤！內行曝在台買有1優勢

「光電不行了」才喊重啟核能？案場荒廢畫面曝　網轟：世紀大騙局

余金寶遭控詐欺台玻總裁林伯實　發三點聲明澄清「強調未經手任何款項」

嘉109鄉道車禍！女駕駛連撞路旁2車　2人受傷送醫

餐點帳單「反過來蓋」是餐廳潛規則！　店員揭原因：是禮貌

央行認估「油價100美元」情境　通膨逼近警戒線

神話李玟雨結婚「唯獨申彗星沒到」　內幕曝光：聯繫多次都失敗⋯

高雄女控遭性侵！還被網暴、直播羞辱　求償120萬吞敗關鍵原因曝

好市多保鮮膜、塑膠袋祭限購令！每卡限買1組　各賣場情況一次看

李榮浩「3度喊話吳向飛」律師蒐證中　並諷刺：不讓壞人嚐甜頭

誠品開賣「日本文房具大賞」單品　乳牛飛碟收納袋、機能魔擦筆7折起

悍將遊俠最後一舞！ 林哲瑄引退賽4/5、4/6新莊盛大登場

吳宗憲合體咻比嘟嘩！　〈世界末日〉掀回憶殺

生活熱門新聞

30歲女吃EVE止痛藥「吃到洗腎」！多位醫師示警

實況主掉包包　餐廳竟拒給監視器影片

雨擴全台！　鋒面要來了

周三降溫全台有雨　清明連假又有鋒面再轉濕涼

命理師示警「馬年火太旺」：小心3災難

好天氣掰！　「2波降雨」要來了

24歲男當夜班保全！過來人嘆：都在滑手機

日本男來台4年「吃飯1習慣」無法融入台灣：改不了

要變天了！　「全台有雨」時間曝

「草仔粿」是用啥草做的？農業部給解答

一片橘紅！　清明連假2時段「雨最多」

寧夏夜市「違停小哥哥」找不到人　糗變大型夾娃娃機秀　

放4天倒數　連假「雨最大」地區曝

要放4天了　清明連假「雨最大」

更多熱門

相關新聞

鶯歌站單車隊違規上手扶梯！無視勸阻害停

鶯歌站單車隊違規上手扶梯！無視勸阻害停

新北市鶯歌火車站今（28日）發生腳踏車隊違規使用電扶梯意外，一群民眾牽單車強行搭乘手扶梯，不僅無視站務人員勸阻，還在扶梯上跌倒，導致設備緊急停機，畫面曝光後引發熱議。

員林車站女落軌遭區間車撞擊！

員林車站女落軌遭區間車撞擊！

台鐵再為「誤點2萬分鐘」道歉　一周內提3改善：徹查肇因

台鐵再為「誤點2萬分鐘」道歉　一周內提3改善：徹查肇因

台鐵永康站變身首座職棒主題車站　3/29開賣「全壘打便當」

台鐵永康站變身首座職棒主題車站　3/29開賣「全壘打便當」

台鐵員工揭山佳事故警訊：人力荒、技術斷層　「結構危機」爆發

台鐵員工揭山佳事故警訊：人力荒、技術斷層　「結構危機」爆發

關鍵字：

台鐵產業工會

讀者迴響

熱門新聞

甩工讀生巴掌　男子遭送辦身分曝光

日本9偶像私密片外流！破7500萬觀看　爆大混戰「全裸野球拳」

「49歲房仲經理」打工讀生巴掌　公司火速開除

綠營1縣市變數大！　沈富雄賭「一定換人」：沒換請大家吃到飽

《大學生》女星淡出螢光幕「東區顧花店」！

宋芸樺「緊牽高帥男友」穩交6年首度公開放閃！

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

20歲工讀生遭打巴掌　妹妹：絕對告到底

30歲女吃EVE止痛藥「吃到洗腎」！多位醫師示警

實況主掉包包　餐廳竟拒給監視器影片

雨擴全台！　鋒面要來了

認愛洋男友1年半…郭雪芙久違公開露面！近況引熱議

觀眾毆工讀生濺血！中職報警提告

周三降溫全台有雨　清明連假又有鋒面再轉濕涼

命理師示警「馬年火太旺」：小心3災難

更多

最夯影音

更多
聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨
破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面