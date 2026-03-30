麥當勞推12款瑪利歐聯名公仔　奶昔再增10門市販售

▲麥當勞攜手《超級瑪利歐》打造12款角色公仔。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞聯名人氣IP《超級瑪利歐》4月1日起推出多款限量周邊，有12種角色公仔、互動遊戲讀本還有限定包裝。業者也宣布再增10家奶昔限定店，即日起在本島19縣市買得到。

▲Happy Meal限時換上《超級瑪利歐》主題包裝，買還送主題讀本。

麥當勞聯名超級瑪利歐推12款角色公仔、限定包裝

「麥當勞X超級瑪利歐」推出角色公仔，以最具代表性的「無敵星」為設計靈感，可當掛飾還能成為桌面擺飾，4月1日起至28日連3周每周依序推出4款角色，購買套餐（含早餐、超值全餐、麥當勞分享盒）即可以49元加購1個，可挑款，每份套餐限加購1個，每筆消費限購4個。

麥當勞表示，首波推出款式為瑪利歐、青蛙路易吉、碧姬公主、驚奇庫巴Jr.；第2波為羅潔塔公主、凱瑟琳、奇諾比奧、火焰瑪利歐；第3波有耀西、庫巴Jr.、庫巴、奇可。公仔售完為止。

Happy Meal則於4月1日至30日限時換上《超級瑪利歐》主題包裝，有瑪利歐、碧姬公主、耀西與庫巴Jr.等經典角色，還有限量《超級瑪利歐》主題讀本，購買Happy Meal麥麥盒4件組即可獲得。

▲麥當勞奶昔擴大販售門市。

麥當勞奶昔限定店擴大至22家門市

麥當勞奶昔即日起增加10門市販售，包括台北光復、台中復興三、新竹經國二、斗六雲林、嘉義北港、南投南崗、屏東復興、基隆義六、羅東興東、台東農會，可至官網查詢。奶昔有香草、草莓2種口味，原價79元，4月28日前優惠價69元，每人每筆消費限購4杯。

▲麥當勞推出全新「韓風香蒜甘醬」系列。

麥當勞韓風香蒜甘醬系列新上市

麥當勞也宣布推出全新「韓風香蒜甘醬」系列，以韓國直送不倒翁「香蒜甘醬」打造2款餐點，有「韓風香蒜甘醬炸雞腿（單點134元、經典套餐199元）」、「韓風香蒜甘醬雞腿堡（單點124元、經典套餐189 元）」，4月1日起至28日限時販售。

4月2日起至21日於APP購買「韓風香蒜甘醬炸雞腿」或「韓風香蒜甘醬雞腿堡」套餐，即送小杯雪碧，2張優惠券皆使用的消費者加碼可參加抽獎，將隨機抽出1000位幸運兒可獲得「蒜你會拍迷你相機」。

此外，「迷你Q紫薯」將於4月15日至5月26日回歸，單點59元，套餐加購價50元。

▲繼光香香雞「究極-雞薯雙重奏」11門市限定販售。

繼光香香雞近日則推出「究極-雞薯雙重奏」全新組合，內含香香炸雞（M）、起司脆薯、蒜味薯塊，其中蒜味薯塊為新品，把蒜香鎖進薯塊外層表皮中，透過高溫酥炸工法讓蒜味完整釋放香氣，口感濃郁不嗆口，目前未提供單獨販售。

「究極-雞薯雙重奏」於11門市限定上市，包括統一時代、京站、西門、環球板橋、南西誠品、新店裕隆城、桃園大江、台中新光三越、新竹巨城、高雄巨蛋、台中中友，每份售價158元，西門店因規格不同售價198元。