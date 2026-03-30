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李榮浩「3度喊話吳向飛」律師蒐證中　並諷刺：不讓壞人嚐甜頭

記者廖翊慈／綜合報導

中國歌手單依純28日因在深圳演唱會未經授權翻唱李榮浩歌曲〈李白〉，遭對方公開指控侵權。沒想到29日傍晚陳奕迅演唱的〈路一直都在〉詞曲作者吳向飛也發文，喊話李榮浩也侵權，雙方也在微博掀起「爭權」之戰。李榮浩30日表示，最後向吳向飛喊話，律師正在加班蒐證中。

▲李榮浩一晚連發6篇微博。（圖／翻攝自微博）

▲李榮浩一晚連發6篇微博。（圖／翻攝自微博）

李榮浩30日在微博最後回應吳向飛，「老師，看樣子您是拿不出證據了，沒事，網上網友也證據找了一大堆，有興趣的朋友可以自己搜搜看，挺全面滿了。我不會再回覆您，增加您的熱度了，希望廣大網友也不要再回覆他。」

他說道，「他從一開始@我大名，到現在委委婉婉，在這件事上他的作用已經沒了。此事本人已交由律師處理，今天是假日，正在加班準備材料，請稍等。」

▲李榮浩最後回應吳向飛。（圖／翻攝自微博）

▲李榮浩最後回應吳向飛。（圖／翻攝自微博）

李榮浩最後強調，「我再重申一次，最終我若有錯，我絕對不含糊與您道歉、賠償、認罪伏法；您若有錯，我也會公布審判結果，請萬千網友督促我，務必第一時間公布，不要讓任何一個壞人嘗到甜頭。」

吳向飛也給出最後回應，「自2021年以來，我親自上庭參與訴訟十餘次，全部是關於著作權侵權以及名譽權侵權的訴訟，只要我參與的訴訟，最終對方全部敗訴，無論侵權案還是名譽權案。」

▲吳向飛最後發文。（圖／翻攝自微博）

▲吳向飛最後發文。（圖／翻攝自微博）

吳向飛強調，「一句話，願意好好聊，我們隨時敞開大門，歡迎大家就過往作品使用問題，友好溝通，妥善處理。如果內心極其渴望打官司，我也尊重，我的律師隨時等候。」

李榮浩先前直指，吳向飛在他和單依純的〈李白〉之爭中，趁機蹭熱度，並再三要求吳向飛拿出證據說話，但久等多時未能得償所願，「您的那篇文章轉發過萬了，事情蠻大的，我和律師都在等您。」

▲李榮浩先前回應吳向飛。（圖／翻攝自微博）

▲李榮浩先前回應吳向飛。（圖／翻攝自微博）

【延伸閱讀】

跟我道歉！他也點名「李榮浩侵權」　李榮浩回擊2微博：我律師等你

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