恐升級地面戰！美軍3500人壓境中東　伊朗最新局勢一次看

▲伊朗、美國與以色列最新說法。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）



記者張靖榕／綜合報導

美國持續向中東增派兵力，並傳出五角大廈已準備在伊朗展開為期數周的地面行動，美國總統川普本人更表示，「我最想做的就是奪下伊朗石油」。與此同時，巴基斯坦宣布將主辦美伊會談尋求緩和態勢；伊朗警告，若美軍膽敢在伊朗本土展開地面行動，就會讓美軍化為灰燼。

美軍恐對伊朗展開有限度地面行動 為期數周

《華盛頓郵報》引述多名匿名官員，若川普決定升級戰事，美軍可能發動有限度地面行動，但不會進行全面入侵，而是由特種部隊與常規步兵組成混合編隊，針對特定目標進行精準打擊。

白宮近期討論的重點，包括奪取伊朗主要石油出口樞紐哈爾克島，以及對荷莫茲海峽周邊沿海地區發動突襲，以摧毀可能威脅國際航運的軍事設施。官員表示，這類行動預計需數周時間完成，而非長期佔領。

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與美國一同展開對伊朗空襲行動的以色列，目前似乎更傾向關注邊境安全與剿滅伊朗代理人。以色列軍方持續對伊朗支持的什葉派武裝組織真主黨（Hezbollah）發動攻擊。納坦雅胡表示，以方將擴大目前在黎巴嫩南部的「安全帶」，藉此應對來自北方的威脅。

巴基斯坦宣布將主辦美伊會談

另一方面，巴基斯坦宣布將主辦美國與伊朗會談，試圖為持續約一個月的戰爭尋求外交突破。不過華府與德黑蘭尚未對此做出正式回應，會談是否採取直接或間接形式仍不明朗。

▲伊朗警告毀滅美軍地面部隊。（圖／路透）



美軍地面部隊集結中東 伊朗警告嚴重後果

儘管外交管道浮現，戰場氛圍仍持續升溫。隨著約2500名具兩棲登陸能力的美國陸戰隊員進駐中東，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）公開批評相關會談只是掩人耳目的「幌子」，並警告伊朗部隊正準備應對美軍地面進攻。

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▲川普認想奪下伊朗石油。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）



川普：我最想做的就是奪下伊朗石油

川普日前接受媒體專訪時態度強硬，直言對伊朗戰爭「首選就是奪取石油」，並點名哈爾克島為關鍵目標。川普更自爆，儘管雙方正透過巴基斯坦進行間接談判，但他已設定4月6日為最後期限，若屆時未達成協議，將對伊朗能源部門發動進一步打擊。

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分析指出，哈爾克島是伊朗原油出口命脈，一旦遭攻擊或控制，將重創伊朗經濟，但同時也可能引發更大規模衝突，並衝擊全球能源市場。

▲伊朗哈爾克島。（圖／路透）



整體而言，美方軍事部署與外交斡旋同步進行，但雙方立場強硬且互不信任。若地面行動最終啟動，中東局勢恐迅速升級，進入更高風險的不確定階段。