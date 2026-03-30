　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

一口冰毀人生！女以為是核桃「誤吞生鏽釘」害不孕　獲賠4.5億元

▲冰淇淋,消暑,冰棒,刨冰。（圖／達志示意圖）

▲女意外吃到受汙染冰淇淋。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名女子在當地連鎖冰淇淋店購物時，意外吃下一個含有生鏽釘子與碎片的受污染冰淇淋，不但釘子與碎片卡在體內需要手術緊急取出，後來還出現永久性的身體損害和神經損傷。法院近來裁定她獲得1400萬美元（約台幣4.5億元）的高額賠償金。

以為是核桃　女吃冰竟吞下碎鐵釘

女子巴克利(Brandy Buckley)2018年9月11日開車到棕櫚灣市(Palm Bay)當地連鎖冰店Bruster’s Ice Cream購買冰淇淋，完全沒發現所買的奶油核桃口味冰淇淋遭到汙染，意外吞下生鏽鐵釘和碎片。

巴克利表示，她吃了一口冰後，立刻覺得有東西卡在喉嚨，但當時以為可能是冰淇淋中含有的核桃，沒想到就醫X光檢查發現是一根釘子，緊急手術後取出釘子和一些金屬碎片。

吞生鏽鐵釘毀人生　女獲判高額賠償金

巴克利於2019年在布里瓦德郡(Brevard)法院正式提出訴訟，因為恐怖的食安事件導致她門靜脈血栓形成和嚴重內出血，頭部、頸部、四肢和神經系統都遭到嚴重且永久性傷害，最終造成不孕，同時因為住院、就醫和後續護理等費用也讓她背負了龐大醫療帳單，經濟陷入困難。

巴克利原本只向冰淇淋公司索討15,000 美元以上賠償金額，但陪審團考量到事件對她造成傷害的嚴重性，最終判決賠償金額為1400萬美元。巴克利的委任律師對外表示，考量到事件對當事人所造成的嚴重傷害，認為陪審團做出了公正的判決。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 2313 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美軍「空中之眼」被炸爛！　疑俄羅斯提供衛星情資
診所副院長強行摟抱女員工　噁心畫面曝
被甩巴掌！工讀生沒反擊「冷靜吐1句」...網：不能放過
亞太球場暴力男遭肉搜！　方昶詠發聲
快訊／健身網紅毆警　遭壓地上銬逮捕
「光電不行了」才喊重啟核能？　案場荒廢畫面曝
驚悚奪命畫面曝！　左營女騎士慘亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女網紅為漲粉「自雇槍手假綁架」　連老公都受騙慘被綁匪暴打

27歲辣模「專釣年長富豪」潛入豪宅狂搬現金名牌　多男受害

開箱女兒玩具「芭比娃娃竟噴出毒粉」　媽嚇報案警驗出芬太尼

女洗澡抬頭見「主子趴高處詭異凝視」超毛　網笑：我家也愛看

無尾熊被綁車尾拖行「地上留100公尺血痕」　志工見下顎全碎裂

剛出生小貓「籠內哭喊找媽」隔壁灰貓暖回應　收容所爆心碎真相

受困波斯灣1個月！4日本船員「率先脫困下船」　還有20人45船

男翻出亡父遺物「筆記本號碼」買彩券　竟抱走4千多萬大獎

伊朗飛彈襲以色列工業區！意外炸到「中資化工廠」　火球直衝天際

美軍「空中之眼」被炸爛！　疑俄羅斯提供衛星情資

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

憂柯文哲下一個是黃國昌　趙少康：藍白立委不敢放假怕被抓去關

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

白凱道破3萬人！吃屎哥鬧場喊「柯文哲貪汙」　她哽咽宣講被打斷

蔡壁如挺柯文哲選民眾黨主席　黃國昌：只要柯點頭可隨時回來接

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

受困波斯灣1個月！4日本船員「率先脫困下船」　還有20人45船

男翻出亡父遺物「筆記本號碼」買彩券　竟抱走4千多萬大獎

伊朗飛彈襲以色列工業區！意外炸到「中資化工廠」　火球直衝天際

美軍「空中之眼」被炸爛！　疑俄羅斯提供衛星情資

范斯暗示戰爭將結束「1年內不需再出兵」　油價飆漲只是暫時

3歲女童度假被吸入泳池排水孔　爸媽焦急救人「小腸扯出體外」

伊朗的「大日子」！　川普深夜發文慶祝：摧毀多個長期監控目標

伊朗狂轟中東鋁廠　鋁價早盤「暴漲6%」

一口冰毀人生！女以為是核桃「誤吞生鏽釘」害不孕　獲賠4.5億元

咖啡價失控狂飆！乾旱＋戰爭＋炒作　川普關稅只是開端

員林搬到二林！彰化看守所史上首次大規模移監　4月1日起開放接見

男星驚現自助餐店打工！　抓包奧客火大開罵：當我青盲喔

亞太球場不只看球！台南地院進場宣導國民法官　球迷邊玩邊懂法

大林關公節4/4登場！撒烏魚子、馬卡保健品　1200份蔬菜免費領

快訊／淡水社區墜樓意外！60歲男「墜落花圃」　頭部重傷搶救中

SGA轟30分將紀錄推進至135場　雷霆近15戰狂掃14勝

從板金科到三連霸議員　李中岑拚四連任：有心就能發光

中信兄弟2026首場主題日！　攜手巧虎「Sweet Land」連假攻佔洲際

張凌赫演武將太帥被罵！軍媒點名轟「粉底液將軍」：血性缺失　網掀戰

國民黨路線之爭浮上檯面　綠委：國民黨最強母雞與美方聯手逼宮鄭麗文

憂柯文哲下一個是黃國昌　趙少康：藍白立委不敢放假怕被抓去關

國際熱門新聞

伊朗政權已更迭！　川普：原本那群死光了

伊朗議長：我們正陷入世界大戰

伊朗嗆正等著美軍　國際油價狂飆

美伊開戰意外贏家！　喀拉蚩港轉運量暴增

川普認了最想奪伊朗石油　點名占領哈爾克島

巴基斯坦稱主辦美伊會談　伊朗嗆：把美軍地面部隊燒成灰

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！

巧克力大劫案　12噸KitKat全消失

伊朗控美：假裝談判密謀地面戰

開航才2年就收攤！　全日空AirJapan「正式停飛」

傳川普告知盟友「地面戰」暫喊卡　內幕曝

伍茲疑藥物影響翻車　遭逮畫面曝光

伊朗最高領袖至今神隱！　「書面感謝」伊拉克人民支持抗美

俄羅斯4月1日起「禁汽油出口」！

更多熱門

相關新聞

咖啡價失控狂飆！乾旱＋戰爭＋炒作三重夾擊

咖啡價失控狂飆！乾旱＋戰爭＋炒作三重夾擊

全球咖啡價格近年飆漲，漲幅遠超過其他民生商品。美國官方數據顯示，咖啡價格一年內暴增18.4%，成為家庭支出中漲最兇的品項之一。

川普稱伊朗接受15項停戰條件　德黑蘭打臉否認

川普稱伊朗接受15項停戰條件　德黑蘭打臉否認

美封鎖古巴卻「放行俄油輪」　65萬桶原油直送

美封鎖古巴卻「放行俄油輪」　65萬桶原油直送

伊朗議長：我們正陷入世界大戰

伊朗議長：我們正陷入世界大戰

伊朗政權已更迭！　川普：原本那群死光了

伊朗政權已更迭！　川普：原本那群死光了

關鍵字：

冰淇淋食安生鏽鐵釘賠償金佛州Brandy Buckley北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

甩工讀生巴掌　男子遭送辦身分曝光

日本9偶像私密片外流！破7500萬觀看　爆大混戰「全裸野球拳」

「49歲房仲經理」打工讀生巴掌　公司火速開除

綠營1縣市變數大！　沈富雄賭「一定換人」：沒換請大家吃到飽

《大學生》女星淡出螢光幕「東區顧花店」！

房仲經理猛甩工讀生巴掌！幸福家秒開除　下午親上火線

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

宋芸樺「緊牽高帥男友」穩交6年首度公開放閃！

30歲女吃EVE止痛藥「吃到洗腎」！多位醫師示警

20歲工讀生遭打巴掌　妹妹：絕對告到底

實況主掉包包　餐廳竟拒給監視器影片

認愛洋男友1年半…郭雪芙久違公開露面！近況引熱議

觀眾毆工讀生濺血！中職報警提告

即／高雄大貨車疑「內輪差」撞機車　女騎士慘死

唐綺陽運勢／牡羊適合結束不良關係

更多

最夯影音

更多
聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨
破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面