一口冰毀人生！女以為是核桃「誤吞生鏽釘」害不孕　獲賠4.5億元

▲女意外吃到受汙染冰淇淋。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名女子在當地連鎖冰淇淋店購物時，意外吃下一個含有生鏽釘子與碎片的受污染冰淇淋，不但釘子與碎片卡在體內需要手術緊急取出，後來還出現永久性的身體損害和神經損傷。法院近來裁定她獲得1400萬美元（約台幣4.5億元）的高額賠償金。

以為是核桃 女吃冰竟吞下碎鐵釘

女子巴克利(Brandy Buckley)2018年9月11日開車到棕櫚灣市(Palm Bay)當地連鎖冰店Bruster’s Ice Cream購買冰淇淋，完全沒發現所買的奶油核桃口味冰淇淋遭到汙染，意外吞下生鏽鐵釘和碎片。

巴克利表示，她吃了一口冰後，立刻覺得有東西卡在喉嚨，但當時以為可能是冰淇淋中含有的核桃，沒想到就醫X光檢查發現是一根釘子，緊急手術後取出釘子和一些金屬碎片。

吞生鏽鐵釘毀人生 女獲判高額賠償金

巴克利於2019年在布里瓦德郡(Brevard)法院正式提出訴訟，因為恐怖的食安事件導致她門靜脈血栓形成和嚴重內出血，頭部、頸部、四肢和神經系統都遭到嚴重且永久性傷害，最終造成不孕，同時因為住院、就醫和後續護理等費用也讓她背負了龐大醫療帳單，經濟陷入困難。

巴克利原本只向冰淇淋公司索討15,000 美元以上賠償金額，但陪審團考量到事件對她造成傷害的嚴重性，最終判決賠償金額為1400萬美元。巴克利的委任律師對外表示，考量到事件對當事人所造成的嚴重傷害，認為陪審團做出了公正的判決。