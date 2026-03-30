伊朗鎖定美國大學！　美駐伊拉克使館緊急警告「公民立即離境」

▲ 伊拉克基爾庫克國際機場附近一處人民動員部隊（PMF）總部日前遭到空襲。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國駐巴格達大使館29日發布緊急安全警示，指出伊朗及其扶植的恐怖組織武裝份子可能對伊拉克境內的美國大學及相關設施發動攻擊，強烈呼籲所有美國公民立即離境。

伊朗明確威脅鎖定美國中東校區

大使館聲明表示，伊朗已明確威脅要鎖定中東地區的美國大學，可能包括巴格達、蘇萊曼尼亞及杜胡克的美國大學，以及其他被認為與美國有關的教育機構。

聲明警告，「伊朗和與其結盟的恐怖主義民兵曾在伊拉克對美國公民及美方相關目標展開大規模攻擊，包括伊拉克庫德斯坦地區及伊拉克機構與民用目標。伊拉克政府並未阻止來自伊拉克領土對美國及周邊國家的恐怖襲擊，美國公民應該現在就離開伊拉克。」

武裝團體威脅升高 曾攻擊多類目標

美方強調，伊朗支持的武裝團體對伊拉克公共安全構成的威脅日益升高。這些組織不僅曾攻擊外交設施、大學、企業、能源基礎設施等美方目標，也曾襲擊外國人常去的商業機場及飯店，甚至可能企圖綁架美國公民，且伊拉克境內仍存在飛彈、無人機及火箭攻擊的嚴重風險。

由於伊拉克領空關閉，商業航班已停飛，美方建議民眾經陸路前往約旦、科威特、沙烏地阿拉伯或土耳其撤離，但需預期長時間延誤。大使館重申美國政府最優先任務是保護公民安全，並提醒伊拉克旅遊警示已升至最高等級第4級，強調「切勿因任何理由前往伊拉克，若已在當地請立即離開」。