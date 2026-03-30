高雄狼保全狠拖少女進樓梯間　瞎扯「摸胸助發育」判賠70萬

▲高雄地方法院。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一名大樓保全對未成年女住戶出手，先在管理室前講出露骨言語，接著又把人拉到一旁樓梯間碰觸胸部，嚇得少女趕緊逃回住處。少女與母親事後提起刑事附帶民事求償，高雄地院審理後認定，保全的行為已侵害少女健康權與性自主權，也讓母親因照顧、安撫女兒承受相當精神痛苦，因此判保全須賠少女40萬元、母親30萬元，合計70萬元。

這起案件發生在2024年10月28日，地點在高雄某大樓管理室前。判決指出，當時這名保全看到未滿18歲的女住戶後，先開口問她有沒有男朋友，「妳胸部很小需要男朋友吸一吸、捏一捏就會變大」、「要不要阿伯現在幫妳用」等語騷擾並強拉至管理室旁樓梯間，伸手碰觸胸部。少女當場受到驚嚇，只能找藉口趕快逃回家。

少女與母親後續提告求償，主張少女因這起事件感到恐懼、自責、情緒低落，精神上承受很大痛苦。母親則表示，自己身為法定代理人，本來就負有保護、教養責任，事件發生後還得持續陪伴、安撫、輔導女兒，精神上同樣受到打擊，因此兩人都向法院請求各75萬元慰撫金。

不過，被告保全在民事庭審理時並未到庭，也沒有提出任何書狀答辯。法官調閱相關刑事案件卷證後，認定少女與母親的主張可以採信。法院認為，少女當時尚未成年，卻在住家大樓內遭到本來應該負責安全的大樓保全騷擾、碰觸，不只讓她身心受創，也讓她對住家安全產生不信任，對身心發展影響不小。

法院也認為，母親面對女兒遭遇這起事件後，必須隨時協助、扶持、輔導，避免女兒身心狀況及兩性觀念受到影響，這樣的精神壓力與痛苦，同樣屬於法律上可請求賠償的損害。法官審酌少女尚未成年、案發地點就在住家大樓內、被告又是住戶原本應該信任的大樓保全，加上母親後續照顧女兒所承受的壓力，最後認定少女40萬元、母親30萬元較為適當，合計70萬元。