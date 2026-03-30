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生日變忌日！狠女懷疑男友變心「一刀刺心奪命」　二審仍判16年

▲▼新竹女子林吟鍹，懷疑男友變心生日夜一刀穿心家暴殺人，二審出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲女子懷疑男友變心，生日夜一刀穿心殺人，二審仍判16年。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

有多項精神疾病的新竹女子小吟（化名），與男友交往期間多次分合，男友2024年6月生日時，2人到KTV飲酒歡唱，並返回同居處。當晚睡覺時，小吟向男友討抱遭到拒絕，她懷疑男友仍與前女友聯繫，趁著男友還在睡夢中，一刀刺破男友心臟，殺害男友。一審將小吟判刑16年，案經上訴，高等法院二審駁回上訴，維持16年刑度。可上訴。

判決指出，現年30歲的小吟2022年8月起開始與大6歲的男友交往，但2人交往期間，多次分分合合。案發前2週，2人又復合，並同居在男友位在新竹的租屋處中。而小吟在這段感情中，也開始出現精神問題，於2023年7月間到身心科就診，診斷出多項精神疾病。

小吟多疑的狀況也影響到2人的感情，在2024年6月再度與男友復合後，復合不到10天、也就是在男友生日前一天，小吟又因懷疑男友與前女友復合，焦慮地打1995生命線電話求助。案發於2024年6月13日深夜，當天為男友生日，2人到KTV飲酒歡唱，總計2人狂灌36瓶罐裝啤酒，一直到深夜2人才牽手走路回家，陸續入眠。

隔日凌晨1點多，小吟睡夢中向躺在一旁的男友兩度討抱，但遭男友拒絕。小吟心生不滿，進廚房拿出刃長15.5公分的菜刀，藏放在枕頭下面。等熟睡中的男友從側躺轉為正面躺時，小吟拿出菜刀，朝男友心臟一刀刺入，男友驚嚇坐起，小吟再持刀朝頸部、後背各刺入1刀，男友因心臟遭刺破，大量出血，翻身摔落床鋪，當場死亡。

小吟犯案後不知所措，打電話給祖母說「怎麼辦我殺人了」，祖母趕緊帶著叔叔前來，並報警處理。小吟也在警方到場後，隨即主動告知自己殺人。案經檢警偵辦後，依照「家暴殺人」罪嫌提起公訴。

一審法院審理時，小吟供稱遭男友家暴2年，當天晚間，向男友討抱遭拒時，男友還出言恫嚇「你是討打嗎」，所以才會憤而犯案。但一審法院認為小吟供稱的家暴時間、次數等細節，前後供述不一，因此不予採信家暴說法；另外也不認為小吟案發時受精神疾病影響，也不依照刑法19條減刑；但法院卻認定小吟符合自首減刑要件，依此減刑。最後一審法院量處小吟有期徒刑16年。案件上訴第二審。

二審高等法院審理期間，小吟僅針對量刑上訴，但由於仍未與被害家屬達成和解，並未取得諒解，高院認為量刑因子並無改變，最後駁回上訴，仍判處她有期徒刑16年。

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