太原高樓惡火奪3命　重回現場！目擊者：隔一條巷子都是灼燒感

▲太原高樓惡火奪去3人性命，另有9人傷勢較重仍在救治。（圖／翻攝瀟湘晨報，下同）

記者魏有德／綜合報導

山西太原市小店區親賢北街附近一棟高樓28日晚間發生火災，造成3人死亡、23人受傷，其中，9人傷勢較重，仍在醫院加護病房搶救和觀察。當晚現場畫面顯示，火勢由底層商鋪蔓延至建築外牆，熊熊火舌一路向上竄燒，現場一度煙霧瀰漫，周邊居民透露，隔一條巷子仍能感受到灼燒感，起火原因仍待調查。

《瀟湘晨報》報導，3月28日晚太原市小店區親賢北街附近一建築發生火災，2人送醫後搶救無效身亡，目前遇難人數已升至3人，另有23人受傷，其中9人傷勢較重。起火建築是太原市小店區親賢北街與怡和巷交界處的一棟大樓。該地段處於太原市的核心商圈親賢街商圈。

據悉，起火建築為一棟含裙樓的商業高樓，主體經營者為卡薩精品酒店，共18層（地上16層、地下2層）。火災後，酒店已暫停營業，現場仍可聞到燒焦氣味，電梯停止運作，並設置警戒線與圍擋。

根據現場調查顯示，火勢最初疑似由大樓東側「大龍燒烤炒菜」店鋪頂部起火，隨後蔓延並引燃外牆保溫材料，導致整外牆被燒毀，外觀呈現焦黑狀態。

多名目擊者表示，火災發生時火勢迅速擴大，附近商家試圖用滅火器救援但未能控制火勢，當時正值用餐高峰，街道聚集大量民眾圍觀。

周邊小區居民表示，火場與住處僅隔一條巷子，事發時透過家人視訊得知火勢，「隔一條巷子都能感受到灼燒感。」另有目擊者指出，下風處的茂業天地商場內部一度充滿煙霧，當晚現場商販聚集，部分攤販使用瓦斯桶營業，加上白天下雨、晚間起風，火勢發生後迅速擴散。