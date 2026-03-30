8萬小草上凱道？　四叉貓分析實際數字：是個「乘十」的政黨

▲民眾黨「 戰！329上凱道討公道」。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨不滿創黨主席柯文哲遭到重判，29日下午在台北凱道集會，訴求找回司法公平正義。最終，民眾黨表示現場共8萬人參與。對此，網紅四叉貓表示，人潮站滿到景福門前的斑馬線就是約一萬人，但民眾黨有椅子坐的，計算時要把用面積推估的人數減少１／３甚至１／２（大約5000人～7000人），警方則在下午三點半封了景福門前的單向車道，可惜到最高潮時單向車道都沒塞滿人，因此現場最多就是8000人。他直言，民眾黨在台上喊現場八萬人，自己尊重，畢竟是個「乘十」的政黨。

四叉貓表示，由於凱道時常在舉辦各種抗爭活動，通常很容易估算人數，人潮滿到哪就是多少人很簡單，一般來說，人潮站滿到景福門前的斑馬線就是約一萬人。

四叉貓指出，民眾黨活動剛開始時，把路障設在斑馬線上（一萬人防線），但他們是有椅子坐的，座位會增加人與人之間的距離，計算時要把用面積推估的人數減少１／３甚至１／２（大約5000人～7000人，看座位之間的空曠程度而定）。

四叉貓指出，警方則在下午三點半封了景福門前的單向車道，可惜到四點多最高潮時那個單向車道都沒塞滿人，因此外圍單向車道的零散小草頂多再加1000人，再多就要等農曆七月或國民黨辦連署，所以現場最多就是8000人。

四叉貓表示，至於民眾黨在台上喊現場八萬人，自己只能表示尊重他們的自我認同，畢竟是個「乘十」的政黨。