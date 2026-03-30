3歲女童度假被吸入泳池排水孔　爸媽焦急救人「小腸扯出體外」

▲女童被吸入排水孔，扯出腸子。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國匹茲堡一名3歲女童與家人到墨西哥度假時遇到恐怖意外，她在度假村中的泳池遊玩時竟然被排水口吸住，爸媽雖然立即發現想要幫忙把人拉出，但由於吸力太強大無法，送醫檢查發現小腸甚至從體內被扯出來。

恐怖吸力 女童被吸入泳池排水孔

女童帕洛瑪(Paloma Quatrini)2025年2月與家人一同到墨西哥度假村Punta Mita Resort的兒童泳池邊遊玩時，由於泳池的排水孔蓋故障，導致人在附近的她意外被吸進排水裝置中。

帕洛瑪的父母親卡洛琳娜(Carolina Velez)和亞當(Adam Quatrini)發現女兒受困後，立即幫忙想要將人拉出，但由於吸力太強大無法，後來他們發現泳池下方的緊急關閉裝置，才終於救出女兒。

女兒內臟遭扯出 爸媽提告

帕洛瑪被緊急送醫後發現，強大吸力導致她嚴重內臟損傷，將小腸從體內拉出，嚴重損傷導致她幾乎失去所有小腸，醫生需要把結腸往上拉與小腸連接，在幾個月內經歷十幾場手術。

如今帕洛瑪仍因為體內系統問題，需要透過胃部和血液注射重要營養素，父母後來對出問題的排水管製造公司提起控訴，希望女兒的故事能幫助大眾提高安全意識。