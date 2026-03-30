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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1996年小金門當連長　黃文啓對比爭國防預算：壓力都沒現在10分之1

記者蘇靖宸／台北報導

國防部戰規司長黃文啓上周在立法院力爭在野黨同意行政院版1.25兆國防特別預算，但仍不被放行，讓黃講到滿臉脹紅又無奈的神情受到討論。對此，黃文啓今（30日）表示，現在的威脅跟急迫感是非常強烈的。1996年他在第一線的小金門擔任精誠連連長，對岸的中共每天張牙舞爪，「我的壓力，在當年我面對生死交關的壓力，可能都沒有現在的10分之1」。

▲國防部戰規司司長黃文啓中將在立法院受訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲國防部戰規司司長黃文啓中將在立法院受訪。（圖／記者湯興漢攝）

行政院編列1.25兆國防預算對美採購包括82套海馬士多管火箭系統等武器裝備，相關條例送到立法院後，外交國防委員會與財政委員會於上週召開3場聯席會審議，其中25日與26日進行逐條審查。黃文啓力爭在野黨同意院版條例，在26日會中直言遇到發價書危機，美方雖態度很難給我方付款彈性，但國防部還有4天可以爭取延後支付首期款，只是像是海馬士這案，如果美方不同意延後，議約時間就會錯過這一批，可能就會等到年底。但即使黃講到滿臉脹紅，在野黨仍不放行，把院版跟藍白版的所有關鍵條文送交朝野協商，黃無奈神情盡顯臉上。

對於當天心情，黃文啓表示，現在的威脅跟急迫感是非常強烈的。1996年他在第一線的小金門擔任精誠連連長，對岸的中共每天張牙舞爪，「我的壓力，在當年我面對生死交關的壓力，可能都沒有現在的10分之1」，那當然那天可能個人有一些比較強烈的焦慮情緒，感謝大家的關心。

至於國防部昨表示美方同意展延對我的海馬士發價書支付首期款時間，黃文啓說，直到這週末，經過國防部把所有的案源管理規定看過了一遍，跟在台協會的安合局這邊最後達成共識，採用「緊急個案處理」的方式，也就是由安合局這邊動用它可控資金，去先支付我方的簽約準備所需要的經費。但後續在它簽約完成之後5天，我方還是得支付簽約後必要的款項，所以目前還是持續在爭取，希望這個案子能夠在期限之內通過，能夠獲得預算，以避免在過不久的將來，又要再處理一次這個事情。

對於簽約時間，黃文啓表示，目前美方給的概略時間大概是在5月底左右。

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