李榮浩稱單依純害他被酸民罵翻　還公開賠償金額喊話：演出辛苦了

▲單依純。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國歌手單依純28日因在深圳演唱會未經授權翻唱李榮浩歌曲〈李白〉，遭對方公開指控侵權，29日下午瞬間衝爆微博文娛及總榜熱搜第一名。雖單依純得知消息後，火速道歉並承諾會釐清狀況，但李榮浩到30日凌晨火氣未消，更表示自己的私訊遭酸民灌爆。

綜合陸媒報導，事件起於3月28日，單依純在深圳演唱會上翻唱李榮浩代表作〈李白〉，但李榮浩隔日發文指控「強行侵權」。據了解，單依純團隊曾透過中國音樂著作權協會申請授權，但已遭李榮浩方面以郵件明確拒絕，演出後音著協也確認該翻唱行為屬侵權並補發聲明。

▲李榮浩深夜又發微博。（圖／翻攝自微博）



李榮浩30日凌晨在微博寫道，「單純我的私信被罵成什麼樣，言語之惡毒，我就不給你公開展示了，現在開始此事若不再繼續發酵，對我本人以及家人進行抹黑謾罵，這個事暫且這樣，我承諾日後不會主動再提，但我會依據網絡輿論保留我追究的權力 。」

他也喊話單依純侵權〈李白〉一事至，「於賠償，我可以在這裡告訴你和所有人，我不需要，我要是想要錢，我從第一開始就會授權給你，那不是更加名正言順，從何必如此大費周章？不早了，你演出辛苦了，早點休息。」





▲李榮浩氣憤一連發六篇微博。（圖／翻攝自微博）

不少網友認為，李榮浩是在等週一開工，律師上班後才要開始維護權利。

李榮浩29日連發兩篇微博對此表達不滿，除質疑單依純團隊無視規則，也提及過去曾在「中國好聲音」時期公開肯定對方，認為此舉形同背離，甚至暗示動機可能與先前節目中〈李白〉改編爭議有關。單依純則於3月29日發文道歉，表示將與團隊進一步核實情況，並強調版權紅線不可逾越，也感謝歌曲帶來的影響與力量。

▲李榮浩指控單依純侵權。（圖／翻攝自微博，上同）

【延伸閱讀】

不滿單依純侵權〈李白〉！ 李榮浩怒發4連質問還諷刺：牛逼團隊

單依純發長文2度向李榮浩道歉！ 她認了：演出前未確認版權