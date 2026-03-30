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咖啡價失控狂飆！乾旱＋戰爭＋炒作　川普關稅只是開端

▲▼來自巴西的咖啡豆。（圖／達志影像／美聯社）

▲來自巴西的咖啡豆。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

全球咖啡價格近年飆漲，漲幅遠超過其他民生商品。美國官方數據顯示，咖啡價格一年內暴增18.4%，成為家庭支出中漲最兇的品項之一。專家指出，價格失控並非僅因美國川普政府關稅政策，還包括乾旱導致減產、戰爭引發市場不確定性，以及投機資金湧入炒作等多重因素，使全球咖啡價格持續走高。

根據美媒《紐約郵報》，美國勞動統計局（Bureau of Labor Statistics）數據顯示，咖啡價格的年增幅明顯超過其他商品，無論是食品、汽車或理髮服務都難以匹敵。若拉長時間觀察，漲勢更為驚人，一磅烘焙咖啡平均價格已從2020年的4.17美元，飆升至2026年的9.46美元，幾乎翻倍。

報導指出，這波漲價源頭可追溯至2024年前後，全球兩大咖啡生產國巴西、越南遭遇嚴重乾旱，導致產量大減，供應鏈隨即失衡。隨後，川普政府於2025年7月對巴西商品課徵高達40%關稅，使進口成本進一步墊高，並迅速轉嫁至消費端。

除了供需與政策因素，金融市場的投機行為也加劇波動。美媒《華爾街日報》指出，避險基金與大宗商品交易商大量買進咖啡期貨，押注乾旱與關稅效應，導致價格劇烈震盪。埃默里大學（Emory University）定價專家羅伯茲（Peter Roberts）形容，市場已出現「像雲霄飛車般荒謬」的價格走勢。

另一方面，中東局勢同樣帶來壓力。伊朗戰爭引發對石油供應的疑慮，使能源價格與運輸成本潛在上升，進一步推高咖啡整體成本，為市場增添更多不確定性。

在多重壓力夾擊下，美國咖啡烘焙商與小型店家首當其衝。堪薩斯州Reverie Roasters業者高夫（Andrew Gough）坦言，「變數太多，我們根本追不上」，不僅要經營日常業務，還得面對瞬息萬變的原料價格。其招牌咖啡豆價格多年維持12盎司15美元，但已在去年春天調漲至17美元，預計今年4月將再漲至18美元。

成本暴增更讓業者苦不堪言。高夫透露，生咖啡豆（未烘焙）價格曾在短短幾個月內，從每磅2.41美元飆升至4.30美元，導致一年營運成本增加約20萬美元；而川普關稅即使在今年2月遭美國最高法院推翻，仍已讓他多支出超過1.4萬美元。

這波漲勢也波及基層業者。紐約一名經營咖啡攤20年的商販表示，其使用的3磅裝咖啡豆價格，從2020年的10美元漲至今年22美元，被迫將售價上調50美分。他感嘆，「無論是什麼商品，都變貴了。」

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