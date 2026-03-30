美封鎖古巴卻「放行俄油輪」！65萬桶原油直送哈瓦那　政策矛盾惹議

▲一艘油輪停靠在古巴哈瓦那。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國川普政府向古巴實施事實性石油封鎖之際，傳出允許一艘載有約65萬桶俄羅斯原油的油輪進入古巴港口，形同「開後門」紓解能源危機。外媒指出，這項決定可能為陷入嚴重缺油與停電困境的古巴提供關鍵喘息空間，但也凸顯美國政策出現矛盾，引發外界關注其背後戰略考量。

根據美媒《紐約時報》，懸掛俄羅斯國旗的油輪「科洛德金號」（Anatoly Kolodkin）從波羅的海普里莫爾斯克港出發，載運約65萬桶烏拉爾原油，目前已接近古巴東部海域，並可能前往馬坦薩斯港卸貨。船舶追蹤資料MarineTraffic顯示，該油輪航向未變，若順利靠港，將成為古巴近3個月來首批原油補給之一。

報導指出，美國官員證實華府並未下令攔截該船，意味美方實際上選擇放行。儘管目前尚不清楚川普政府為何做出此決定，但分析認為，若美方強行攔截，恐在海上引發與俄羅斯的直接緊張對峙。

古巴能源情勢已陷入嚴重危機。古巴總統迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel）坦言，該國已連續3個月未獲得石油進口，導致汽油配給制度上路，全國頻繁停電，民生與經濟活動受到嚴重衝擊。此次俄羅斯油輪若完成卸載，預料可在短期內緩解燃料短缺問題。

造成這場能源危機的關鍵，在於美國對古巴的強硬政策。川普政府為施壓哈瓦那當局，不僅全面阻斷石油輸入，還警告第三國不得對古巴供油，甚至對相關國家祭出關稅威脅，導致墨西哥等國停止出口。同時，美方也切斷委內瑞拉對古巴的優惠供油來源，使古巴失去最重要的能源支柱。

值得注意的是，美國近期因中東局勢緊張，一度暫時放寬對俄羅斯石油的部分制裁，以彌補伊朗遭軍事打擊後的供應缺口。在此背景下，允許俄羅斯油輪前往古巴，被視為能源與地緣政治多重考量下的權宜措施。

此外，另一艘原本載有約20萬桶燃料、同樣計畫前往古巴的船隻「海馬號」（Sea Horse），則已改道前往委內瑞拉，顯示古巴取得能源仍充滿不確定性，該船隻懸掛香港區旗。