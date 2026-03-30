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高雄狼父3度性侵未成年女兒！瞎扯夜盲症　法官狠打臉重判9年

▲▼高雄地檢署,高雄地方法院 。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄地方法院 。（圖／記者賴文萱攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一名體重破百的父親竟把未成年親生女兒當成洩慾對象，3度騎機車載她到汽車旅館性侵，甚至還拿情趣按摩棒侵入，之後又持塑膠水管打傷她。高雄地院審理後，判應執行有期徒刑9年。

判決指出，這名男子與前妻離婚後，和再婚妻子、女兒及家人同住。法院認定，他明知女兒案發時僅15、16歲，仍從2023年11月到2024年5月間，先後3次騎機車載她到高雄一間汽車旅館，其中2次性侵，另1次除性侵外，還以按摩棒侵入。到了2024年7月，男子又因不滿女兒房間髒亂及雨天未關窗，在住處內持塑膠水管毆打她手臂，造成左上肢受傷。

男子到案後否認性侵，辯稱自己不知道汽車旅館在哪裡，也質疑監視器畫面及車牌辨識資料，辯護人還替他主張有夜盲症，不可能在晚上騎車犯案。不過法院比對汽車旅館帳單、住房紀錄、監視器畫面及車牌辨識資料後，認定被害少女指述與客觀事證吻合，還直接點出，既然卷內證據已足以認定被告當晚確實有騎車外出，他所稱有夜盲症、無法夜間騎車，根本站不住腳，因此沒有採信。

法院另查出，少女案發後驗傷時，處女膜有陳舊性裂傷，扣案按摩棒也驗出少女DNA。再加上少女在驗傷、心理衡鑑時，出現明顯害怕、緊張、失眠、驚醒等創傷反應，高醫鑑定也認為已有明顯創傷後壓力症候群相關症狀，成為法院認定的重要依據。

法官認為，男子身為生父，本應保護未成年女兒，卻反而多次性侵，還持水管傷害她，犯後又一路否認，甚至試圖卸責，難認有悔意，因此判他應執行有期徒刑9年，全案仍可上訴。

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