12家業者「點數明天到期」！好市多、麥當勞點點卡沒折抵就歸零

▲12大品牌點數將於明日到期。（圖／記者張雅雲攝）

記者蕭筠／綜合報導

12家品牌包括麥當勞點點卡、好市多、全家、迷客夏、爭鮮等會員點數皆在明天（3月31日）到期，提醒消費者儘早使用，以免損失權益。

★速食餐飲

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●麥當勞點點卡

麥當勞行動／實體點點卡2024年累積的點數將在2026年3月31日到期、2026年4月1日歸零。

●爭鮮

爭鮮2025年累積的消費點數將在2026年3月31日到期。

●勝博殿

勝博殿2025年3月1日至2026年2月28日消費累積點數將於2026年3月31日到期。

●莫凡彼

莫凡彼紅利點數為每年度計算，當年度發出的紅利點數限使用至次年3月31日，並於4月1日歸零。

●享聚卡

全家餐飲「享聚卡」年度累積的點數將於隔年3月31日失效。如2025年1月3日累積的點數，使用期限至2026年3月31日，2026年4月1日起歸零處理。

●迷客夏

迷客夏當年度消費累積的點數可使用到次年的3月31日為止。

★量販通路

●好市多

好市多「好多金」累積期限為前一年的2月1日至當年1月31日，須在當年3月31日全數用完。

●全家便利商店

全家當年度累積點數於次年3月31日失效，未使用完畢將自動歸零。如2025年1月3日累積的點數，使用期限至2026年3月31日、2026年4月1日歸零處理。

●美廉社

美廉社當年度（1月1日至12月31日）累積點數將於次年3月31日到期，4月1日自動歸零。如2025年整年點數將在2026年3月31日前到期，會員可有3個月時間完成點數折抵。

●大全聯

大全聯信用卡用戶參與部分活動所獲得之福利點，有效期限至2026年3月31日止。原大潤發會員完成會員連結後，發幣轉換之福利點，有效期限至2026年4月5日止。

●松本清

松本清會員點數每年以4月1日至次年3月31日為年度周期，當年度發出之點數於次年的3月31日失效。如2024年4月1日至2025年3月31日期間累積點數至2026年3月31日失效。

★其他

●全國加油站

全國加油站於2025年度消費累積贈送之APP加油幣點數，將於2026年3月31日下午8時到期歸零，逾期將失效無法返還。