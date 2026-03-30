伊朗議長：我們正陷入世界大戰！　警告敵人休想全身而退

▲伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）。（圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗議長卡利巴夫29日針對美國提出嚴厲指控，聲稱伊朗目前正陷入一場「重大世界大戰」，並強硬警告敵人，若不付出代價、領教伊朗的實力，休想從這場衝突中全身而退。

指控美國表面談判、私下策劃襲擊

根據伊朗官媒報導，卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）指責華府玩弄雙面手法，對外公開釋出願意談判的訊號，實際上卻在暗中籌備地面攻擊行動。卡利巴夫語帶威脅地表示，「我們的敵人嘴上說要談判，祕密地策劃著地面攻擊，但他們沒意識到，我們的軍隊正等著美國人踏進來。」

卡利巴夫強調，伊朗正處於一場重大的世界大戰之中，全國必須做好心理準備，應對這條「漫長、艱難且複雜」的戰鬥之路。

飛彈行動不停歇 卡利巴夫：決心只會更堅定

根據Ynet報導，現年64歲的卡利巴夫是伊朗政壇著名的強硬派，據傳也是目前新政權中掌握核心權力的少數領導人之一。他明確表示，伊朗的軍事姿態不會動搖，且飛彈行動絕對不會結束。

卡利巴夫強硬宣示，「我們的發射行動會持續下去，飛彈不會停止，我們的決心只會變得更加堅定。」展現出伊朗在軍事對抗上毫不退讓的立場。

點名真主黨、胡塞武裝 稱其為「抵抗力量」重要一環

在談到區域衝突時，卡利巴夫點名了多個受伊朗資助的武裝組織，並將其視為這場大規模行動的關鍵組成部分。他指出，黎巴嫩的真主黨（Hezbollah）已成為「抵抗力量中重要且有效的一環」，而伊拉克的盟軍正勇敢作戰。

此外，他也提到葉門的胡塞武裝（Houthis）為這場軍事行動「注入了新的活力」。卡利巴夫最後強調，在沒展現出強大力量前，伊朗絕不會退出戰爭，「我們不會讓敵人就這樣離開，我們將展現國力，讓這場戰爭成為任何侵略者的教訓。」