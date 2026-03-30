國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

記者蘇靖宸／台北報導

行政院編列1.25兆國防特別預算對美採購82套海馬士多管火箭系統等武器項目，但因特別條例尚未通過，國防部戰規司長黃文啓日前表示恐錯過議約時間；不過，國防部昨晚透露，經協商，美方同意展延支付首期款時間。對此，黃文啓今（30日）表示，美方採用「緊急個案處理」方式，由美國安合局動用其可控資金，去先支付我方的簽約準備所需要的經費，但後續在它簽約完成之後5天，我方還是得支付簽約後必要的款項。對於簽約時間，黃文啓說，目前美方給的概略時間大概是在5月底左右。

▲國防部戰規司長黃文啓中將30日在立法院受訪。（圖／記者湯興漢攝）

海馬士多管火箭系統發價書原定3月底前得支付首期款。黃文啓26日在外交國防委員會上說，「我們現在已經遇到發價書危機了」，執行面上若拿到發價書才做，對國防部來說真的很難做，他聯絡美國安合局長，對方態度是很難給我方（付款）彈性，但國防部還有4天可以爭取。黃也說，像是海馬士這案，如果美方不同意延後支付首期款時間，議約時間就會錯過這一批，下一批可能就會等到年底前，這是國防部在執行上遇到的問題。

但在野黨仍未放行院版軍購特別條例，最後與藍白版交付朝野協商。國防部昨則表示，經由台美雙方密切協調，美方已同意82套海馬士多管火箭系統首期款，展延至美方與合約商議約。

對此，黃文啓表示，國防部3月初收到海馬斯發價書來後，對方講說沒有辦法延期，加上發價書效期跟支付首期款的時間非常近，所以國防部從那時刻起跟美方展開密切聯繫。但問題是，美方之前沒有對任何個案同意買受國可以延後支付首期款，經過歷次協調，國防部上周最後一次跟安合局協調時，還是不願意鬆口。

黃文啓說，直到這週末，經過國防部把所有的案源管理規定看過了一遍，跟在台協會的安合局這邊最後達成共識，採用「緊急個案處理」的方式，也就是由安合局這邊動用它可控資金，去先支付我方的簽約準備所需要的經費。但後續在它簽約完成之後5天，我方還是得支付簽約後必要的款項，所以目前還是持續在爭取，希望這個案子能夠在期限之內通過，能夠獲得預算，以避免在過不久的將來，又要再處理一次這個事情。

對於簽約時間，黃文啓表示，目前美方給的概略時間大概是在5月底左右。國防部長顧立雄答詢民進黨立委陳俊宇時說，美方跟合約商議約後5天後我方就要支付首期款，日子比較緊，國防部推估日期在5月下旬；若無法支付首期款，會影響到國防部排程。顧立雄也說，以海馬士為例，全球目前都有遞送需求，我方要納入首批採購序列，如果可以的話，近期美方向合約商議約，就會盡早啟動產線生產，愈早議約約愈早交貨。