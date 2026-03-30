DeepSeek服務器異常崩潰一整晚　持續顯示「請檢查網絡重試」

▲DeepSeek服務器出現大範圍功能異常。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸官方及民間接入最頻繁的生成式AI「DeepSeek」服務器昨（29）日晚間在不明原因下「崩潰」，「災情」持續一整晚，許多用戶紛紛向客服反應「服務器繁忙」、「無法響應」或「請檢查網絡後重試」等提示，無論是App端或網頁端都遇上同樣問題，引起網友們熱議。

《第一財經》報導，3月30日上午，打開DeepSeek發現問題仍未修復，用戶提問無法發出，顯示「請檢查網絡後重試」。截至發稿，DeepSeek尚未對本次故障進行官方回應。

DeepSeek平台服務出現問題後，當使用者提問時，網頁端與移動端頻繁彈出 「服務繁忙」等提示，深度思考、長文本推理、代碼生成等核心功能大範圍限流，甚至完全無法使用。

不少用戶回應稱，正在趕寫的論文、調試的代碼、未完成的方案因服務中斷嚴重受影響，部分用戶還遭遇內容丟失，至於對地方政務、醫院等接入開源模型的影響，仍待後續觀察。

據悉，DeepSeek尚未通過官方管道發佈正式故障公告、修復進展及後續補償方案，同時，這也非該平台首次出現此類問題，去（2025）年5月，DeepSeek曾因訪問量激增出現服務器當機，用戶不僅無法正常使用，還出現歷史記錄丟失等問題。