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IAEA證實：伊朗「孔達布核設施」徹底癱瘓　被轟炸無法再運作

▲▼伊朗中部阿拉克（Arak）的孔達布（Khondab）的重水生產廠重水廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲位於伊朗中部阿拉克（Arak）的孔達布（Khondab）重水生產廠重水廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

國際原子能總署（IAEA）29日正式發布報告證實，位於伊朗孔達布（Khondab）的重水生產廠在遭到以色列軍方精準空襲後，設施已「嚴重損毀」，目前已完全處於癱瘓狀態，無法繼續運作。

衛星照揭露廢墟慘況　IAEA證實設施癱瘓

根據聯合國核子監管機構（IAEA）在社群平台X發布的最新評估指出，透過獨立的衛星影像分析以及對該廠區的長期掌握，確認孔達布重水廠已在3月27日的攻擊中遭到重創。

IAEA在聲明中明確指出，「孔達布重水生產廠已受到嚴重損壞，且不再具備運作能力（No longer operational）。」

以色列軍方27日曾公開宣布，作為打擊伊朗核相關基礎設施計畫的一環，以軍已成功襲擊位於阿拉克（Arak）附近的反應爐區域。IAEA強調，孔達布重水生產設施內並無存放任何「已申報的核子材料」。

無核燃料外洩風險　設施尚在建設階段

IAEA也補充說明，同樣位於該區域的孔達布重水研究反應爐目前仍處於建設階段，尚未正式啟用，且不含核子材料，因此預計不會產生任何放射性輻射的連帶後果。

 
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