伊朗政權已更迭！　川普：原本那群都死光了

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普30日表示，隨著戰事推進，伊朗實質上已經完成了「政權更迭」，原本的領導階層已慘遭殲滅，現在掌權的是一群「非常講道理」的新面孔。川普同時透露，他正考慮奪取伊朗的石油命脈「哈爾克島」並派兵駐守，且德黑蘭當局目前已接受美方提出的15點和平協議，基本上雙方已達成共識。

「原本那群人都死光了」 川普指伊朗已變天

根據CNN報導，川普（Donald Trump）在「空軍一號」受訪時直言，伊朗現在的權力結構與以往完全不同。川普形容，「如果你看現在的情況，我們已經實現了政權更迭。因為之前的政權已經被重創、被摧毀了，他們都死光了。」

川普指出，伊朗連續幾波的領導層都已垮台，「現在這第三波政權，我們面對的是一群過去沒人打過交道的新面孔，這是一群完全不同的人。我認為這就是政權更迭，而且坦白說，他們現在表現得很講道理。」

事實上，在美以聯手發動空襲、造成前最高領袖哈米尼喪生後，其子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）已接掌權力。此外，包括權力核心人物拉里賈尼（Ali Larijani）在內的多名高官也相繼在空襲中身亡，權力真空後的重組引發外界高度關注。

川普擬佔領哈爾克島：美軍可能駐守一段時間

除了政權變動，川普在接受《金融時報》訪問時也證實，他仍在盤算奪取伊朗關鍵石油樞紐「哈爾克島」（Kharg Island）。該島位於波斯灣北部，承擔了德黑蘭近90%的原油出口，是伊朗的經濟命脈。

川普表示，「我們可能會拿下哈爾克島，也可能不會，我們有很多選項。」但他語帶保留地提到，一旦採取行動，美軍可能必須在當地駐守一段時間。

美軍中央司令部已於3月13日對哈爾克島發動大規模空襲，擊中包含水雷設施與飛彈掩體在內的90個軍事目標。白宮官員認為，若能實質掌控哈爾克島，將使伊朗「革命衛隊」徹底斷絕財源進而破產，為終結戰事掃平障礙。

大讚德黑蘭變「講道理」 已接受美方15點計畫、大方送油

對於談判進展，川普展現出樂觀態度。他透露伊朗已透過巴基斯坦的回傳訊息，同意了美方15點要求清單中的絕大部分內容，「他們給了我們大部分的要點，為什麼不呢？他們同意這項計畫。」

川普更爆料，德黑蘭為了展現誠意，近期大方贈送大量原油給美國，「我四天前說過收到一份禮物，現在可以說了，那是一份『8加2』的禮物，也就是10大船的石油，今天他們又送了20船，明天就會開始起運。」

據悉，這份15點提案包括：限制德黑蘭國防能力、停止支援代理人武裝、承認以色列存在權以及承諾不擁有核子武器。川普強調，雙方無論直接或間接的會談都進行得非常順利，目前正朝著結束戰爭的目標邁進。