黑夜田埂驚魂！東港警「照明引路」救農民　家屬感動致謝

▲東港警方引導救護車將農民即時送醫治療。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東新園鄉58歲陳姓農民深夜倒臥田間，因地處偏遠且無照明，救護車一度難以進入，情況相當危急。東港警分局員警接獲通報後火速趕往現場，利用警示燈與手電筒在黑暗中開闢救援動線，成功引導救護人員順利抵達，將患者即時送醫，即時化解一場可能危及生命的危機。

東港警分局新園分駐所日前接獲報案，指出新園鄉港墘路段一處田間，有民眾身體不適倒臥田埂。由於現場位置偏遠，且當時已入夜，四周毫無照明設備，道路狹窄又崎嶇，救護車難以辨識路線，救援一度受阻。

員警簡政弘、宋宗翰獲報後迅速趕抵現場，評估環境後，立即開啟巡邏車警示燈，並手持強力手電筒在前方引導，於漆黑田野中照亮一條清晰的行進路線，協助救護車安全進入。

在警方引導下，救護人員順利抵達患者所在位置，並將58歲陳姓農民抬上救護車，緊急送往醫院治療。員警隨後也協助聯繫家屬，家屬得知經過後，對警方即時伸出援手、協助搶救生命的行動表達由衷感謝。

東港警分局表示，民眾若出現頭暈、四肢無力等身體不適症狀，應儘速就醫，避免延誤治療時機；如有緊急狀況，也可撥打110報案，警方將即刻到場提供必要協助，全力守護民眾安全。