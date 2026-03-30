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川普認了「最想奪伊朗石油」　點名占領哈爾克島

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普日前接受《金融時報》專訪時語出驚人，直言他對伊朗的戰爭「首選就是奪取石油」，並點名可能奪下伊朗的出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）。川普更自爆，儘管雙方正透過巴基斯坦進行間接談判，但他已設定4月6日為最後期限，若屆時未達成協議，將對伊朗能源部門發動進一步打擊。

「老實說我最想拿石油」　川普點名奪取出口樞紐

川普（Donald Trump）在專訪中直言，他最想做的就是奪取伊朗的石油，並將此舉比作委內瑞拉模式。他指出，美國在今年1月抓獲委內瑞拉強人馬杜洛（Nicolás Maduro）後，就打算無限期控制該國油業，「我最想做的就是奪下石油，但美國國內有些笨蛋會問：『你幹嘛這樣做？』他們真的是笨蛋。」

川普透露，美方可能奪取哈爾克島，該島是伊朗絕大部分石油出口的命脈。雖然此舉存在美軍傷亡與延長戰爭的風險，但川普態度強硬，「我們有很多選擇，或許會拿下它，或許不會。我不認為他們有任何防禦能力，我們可以輕而易舉地奪下。」

萬名美軍壓境中東　全球油價飆漲50%

隨著美以對伊朗的戰爭爆發，中東危機導致全球油價劇烈波動。布蘭特原油30日上午在亞洲市場已衝破每桶116美元，近一個月漲幅超過50%。

軍事部署方面，五角大廈已下令部署1萬名士兵，專門負責奪取並持守領土。上週已有3500名部隊抵達，包含2200名海軍陸戰隊，另有第82空降師數千人也已受命增援。

自爆和談期限4/6　巴基斯坦當「信差」送大禮

儘管語帶威脅，川普仍證實美方正透過巴基斯坦使者與伊朗進行間接談判，並進展順利。他透露，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）已先送上一份「禮物」，允許20艘掛有巴基斯坦國旗的油輪穿過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

川普得意表示，「當初我說他們要送禮物，每個人都說是鬼扯，現在他們看到20艘船正從海峽中央穿過，就全閉嘴了。」不過，川普仍定下4月6日為期限，要求伊朗必須接受協議終戰，否則將摧毀剩餘的3000個目標，「我們已經炸了1萬3000個目標，協議可以很快達成。」

伊朗最高領袖「人間蒸發」？　川普：穆吉塔巴不是死就是重傷

針對伊朗政權現況，川普宣稱伊朗早已完成「政權更迭」，因其長期領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）與多名高官已在戰爭初期喪生，目前美方接觸的是一群更專業的人。

至於被外界視為接班人的哈米尼之子、伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei），川普則語帶諷刺地說，穆吉塔巴現在「不是死了，就是狀況極差」、「我們完全沒他的消息，他消失了。」

儘管德黑蘭方面堅稱元首平安，但自戰事爆發後，穆吉塔巴始終未公開露面，也讓外界對其生死的猜測越演越烈。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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