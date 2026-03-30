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2026風城野營祭盛大開幕　城市化身星空營地

▲2026風城野營祭於新竹市大湳雅公園盛大開幕。（圖／新竹市政府提供）

▲2026風城野營祭於新竹市大湳雅公園盛大開幕。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2026風城野營祭(28)日於新竹市大湳雅公園盛大開幕。今年以「星空幻想曲」為主題，首場「風起之夜」即吸引大批民眾參與，草地上帳篷林立、燈光點點，營造出充滿質感的城市野營嘉年華氛圍，為春日的新竹注入活力與人潮。開幕由新竹市立交響樂團(HSO)木管四重奏帶來「宮崎駿選粹」演出揭開序幕，悠揚樂聲在草地間流動，與露營氛圍交織，象徵城市與自然融合的生活風景正式展開。

新竹市長高虹安特別身穿露營風裝扮參加開幕式，邀請大家一起在繁忙生活之餘，體驗城市露營的快樂。高虹安表示，市府持續推動「宜居永續」城市願景，透過相關策展與場域轉化，讓城市公園成為市民共享的生活空間，並逐步形塑為具代表性的城市品牌，展現科技城市之外的生活質感與文化魅力。

城銷處長林昱志說明，此次活動主打升級版城市野營體驗，現場集結多頂風格帳篷與主題露營空間，並結合露營車展示，呈現多元戶外生活樣貌，讓無論是露營新手或戶外愛好者，都能在城市中探索不同風格。同時，「免廢市集」同步登場，透過不以金錢交換的共享模式，鼓勵民眾以交換與再利用實踐永續生活；活動亦整合福來朗、沛希研、COCO都可及Coody等品牌參與，透過跨界合作豐富內容，提升整體體驗質感。今年首度攜手台電打造「節電好風光」主題專區，透過互動體驗與闖關設計，讓民眾在遊戲中認識節能減碳的重要性，完成任務還可兌換限量紀念品，成為本次活動一大亮點。

城銷處表示，呼應3月「青年月」，市府推出「青年蔬食野炊料理挑戰賽」，結合戶外情境與蔬食理念，鼓勵青年透過料理體驗走入自然、培養生活力與行動力，展現新世代對永續生活的實踐。活動期間亦規劃多元親子互動內容，其中「Rody野營跳跳賽」為本次活動焦點之一，Rody亦為「2026新竹過好年」活動展示內容延伸，首次移師戶外場域與市民共享，小朋友完成挑戰後即有機會將Rody跳跳馬帶回家，吸引眾多親子參與。現場同時安排新竹特派員皮卡及台電吉祥物電寶互動見面，增添活動趣味與歡樂氛圍。

環保局表示，本次活動亦響應全球「關燈一小時」行動，邀請民眾於指定時段關閉營地燈光，在城市中仰望星空，感受自然與環境共存的片刻寧靜。

城銷處補充，系列活動將持續延伸，4月18日同樣在大湳雅公園推出「草地拾光」野餐活動，5月2日移師青青草原迎來壓軸「星野終曲」，邀請新竹市立交響樂團於草原演出，為活動畫下精彩句點。市府誠摯邀請全國民眾把握春日時光走訪新竹，走進公園、走上草地，在星空與微風中感受城市戶外生活的魅力。更多資訊請見「跟風玩新竹」FB粉絲專頁( https://www.facebook.com/seeinghsinchu?locale=zh_TW ）。

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