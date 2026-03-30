竹市首場「風城名人講堂」邀張泰山分享　點燃城市學習魂

▲前職棒球星張泰山開講，分享從職棒巔峰到人生轉換的心路歷程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府打造全新城市知識品牌「風城名人講堂」，(28)日首場講座熱血登場，邀請新竹市市政顧問、前職棒球星張泰山開講，分享從職棒巔峰到人生轉換的心路歷程，吸引逾200人報名。新竹市長高虹安表示，希望透過名人講堂匯聚多元觀點，點燃城市的學習魂，為市民及青年帶來啟發與前進的力量。

高虹安表示，一座城市的競爭力，不僅來自科技產業，更來自市民的學習力與文化底蘊。因此，市府自3月至11月辦理9場「風城名人講堂」，邀請不同領域的傑出人士分享人生經驗與專業視野，透過跨界交流與深度對話，讓不同世代的市民都能在其中找到共鳴與啟發，逐步邁向「人才培育之都」。

高虹安指出，張泰山顧問多年來在國際賽場累積豐富經驗，如今將專業視野帶入市政，不僅有助優化新竹市體育政策，也成為基層棒球訓練的重要後盾，讓運動精神深植城市文化，重塑屬於新竹的熱血棒球魂。未來市府將持續整合體育與教育政策，打造更完善的人才培育環境。

張泰山表示，人生就像站在打擊區，「球來了就要全力揮棒」。他認為，每個人在人生中都會遇到不同的「投手」，可能是挑戰、挫折或未知的機會，但只要勇敢揮棒，就有機會把夢想擊得更遠。透過這場分享，他希望讓年輕人理解，人生不一定只有一條向上的直線，而是在不同階段持續找到新的方向與節奏。

勞青處長吳達偉表示，今年「風城名人講堂」以「自我探索、生活經驗及國際視野」為三大主題，串聯不同領域的專業觀點，讓講座不只是單向的演講活動，而是透過名人分享生命故事與專業洞見，啟發市民思考人生方向與職涯選擇，並鼓勵青年跨域學習、提升自我競爭力。

青發中心表示，「風城名人講堂」自4月至11月尚有8場優質講座將陸續登場，歡迎市民朋友踴躍參與，一起聽見不同的人生故事。活動詳情請至活動網站( https://www.cw.com.tw/feature/event/2026hccg )查詢。