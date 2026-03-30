空軍AI大出包　群組炸鍋狂罵

▲屏東基地是國軍重要基地，主要負責運輸、電偵及反潛任務，軍方添購AI系統攸關飛安。（軍聞社）

圖文／鏡週刊

本刊調查，該案於去年7月招標，8月由神耀科技得標，並由合作廠商倍勢科技負責相關軟硬體建置，履約期限至今年底，系統卻無法正常運作，驗收後即頻繁出包，與建置目標出現明顯落差，反而引發更多疑慮，軍方人員痛罵：「AI比人眼更不可靠。」

軍方人士透露，屏東機場AI系統自去年12月中接連2次驗收未過關，後來第3次驗收才通過，詎料，驗收不久即持續出現異常，不僅無法穩定鎖定戰機，系統也頻繁閃退，即便重新偵測，戰機進場至落地過程仍多次發生追蹤中斷，影響操作判讀。 一名軍方人員直言，系統在追瞄過程中經常脫鎖，辨識距離也明顯不足，「肉眼已清楚可見，系統卻仍在搜尋」，導致設備形同虛設，不僅浪費公帑，更可能危及飛安。

▲本刊取得軍方內部對話顯示，AI系統在追瞄戰機過程中常脫離，辨識距離也明顯不足，當肉眼已清楚可見，系統卻仍在搜尋，設備形同虛設。（讀者提供）

本刊取得軍方內部LINE對話紀錄，顯示第一線操作人員早已多次反映問題。去年12月23日，有人提到「今早一架C130H回本場，AI系統完全沒抓到，一直在對空掃描」，當天三架運輸機降落皆未被系統辨識，類似情況在前一天亦已發生。 此外，軍方人員亦反映畫面經常中斷，甚至需每日手動重啟系統，一名負責督導的中校曾致電業者嚴詞要求改善，指出系統版本在驗收後已多次更新，但追蹤問題仍未解決。

▲軍方對話顯示，甫驗收過關的AI系統竟無法穩定鎖定戰機降落，且頻繁閃退，影響操作判讀。（讀者提供）

另有軍方高層在群組中直接下令業者立即排除異常，強調系統已經「無法有效支援高勤作業」，並要求掌握改善時效，亦有回報指出，系統在約三浬的距離即會自動追丟目標，無法持續監控飛機至落地。

相關對話顯示，該系統在驗收過程就曾出包，實際運作更是問題重重。部分軍方人員質疑，是否存在履約品質不符或零組件異動等問題，甚至不排除涉及人謀不臧，恐怕要檢調介入才能釐清。

由於已發生屏東案例，嘉義水上基地目前在進行系統建置，特別提高警覺，嚴密監控設備品質，避免同樣的情況重演，嘉義水上基地為空軍F-16戰機重要駐地之一，若系統同樣失效，恐影響整體戰訓安全評估。



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