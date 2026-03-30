空軍AI大翻車！　4400萬設備淪擺設

▲空軍司令部斥資4,400萬元在屏東機場（圖）等地添置AI技術強化飛安與戰訓監控系統，狀況連連，恐危及戰機與飛行員安全。（翻攝自Google Maps）



圖文／鏡週刊

空軍近年加速導入AI技術強化飛安與戰訓監控，空軍司令部去年斥資4,400萬元建置「機場航空安全AI影像分析暨靶場訓練AI輔助分析系統」，原欲取代傳統人工觀測、提升軍機起降與投彈安全，以防 2021年8月屏東機場F-16於漢光演習預演時發生滑出跑道外，不料屏東機場第一階段驗收後卻狀況頻傳，不僅無法穩定追蹤軍機，甚至出現持續閃退、偵測失靈等離譜問題。

第一線操作人員抱怨，系統表現遠低於預期，恐反而增加飛安風險，本刊更掌握軍方內部對話紀錄，有軍官直接點名系統「形同虛設」「比人眼還不可靠」，質疑驗收與履約過程，恐危及飛安，有待相關單位徹查是否涉及弊端。

▲屏東機場曾發生F-16於2021年漢光演習預演時，機首插入草地意外，如今軍方添購AI系統提升軍機起降安全，竟狀況連連。（民眾提供）

AI技術廣泛應用於民航機場起降監控後，空軍司令部去年斥資四千四百萬元，在屏東及嘉義水上等兩座機場導入「機場航空安全AI影像分析暨靶場訓練AI輔助分析系統」，盼強化軍機起降安全及投彈訓練精準度。

不料，本刊接獲爆料，屏東機場第一階段系統驗收後卻狀況不斷，不僅無法穩定追蹤軍機，還頻繁出現系統閃退，基層人員直言後續建置若不改善，恐影響第一線飛安。

▲空軍屏東及嘉義水上等2座機場導入「機場航空安全AI影像分析暨靶場訓練AI輔助分析系統」，驚傳無法穩定追蹤戰機恐涉弊。（翻攝倍勢科技官網）

此外，得標廠商神耀科技隸屬聯華神通集團，近期亦獲美方關注，美國在台協會處長谷立言日前率團參訪其桃園富岡新廠，顯示其在無人機與國防供應鏈的戰略地位，然而，本案AI系統究竟問題出在技術能力、履約品質或驗收程序，抑或單純系統整合失敗，有待相關單位儘速查明，以確保空軍飛安，避免憾事發生，折損戰力。

空軍司令部回應表示，本案為本軍國防創新小組導入AI創新技術之先導案項，系統導入初期確曾因天候因素（天雨、霧霾及大氣熱擾動）發生辨識不佳及系統不穩定情況，已依合約規範要求承商改善，並完成驗收；本軍賡續優化系統，依實際運作成效，據以評估後續部署之效益。



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