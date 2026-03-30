華郵：五角大廈擬展開「數週地面行動」　數千兵力抵中東

▲美國陸軍第82空降師（82nd Airborne Division）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

隨著數千名美國士兵與海軍陸戰隊陸續抵達中東，美國官員透露，五角大廈正準備在伊朗展開為期數週的地面行動。若總統川普（Donald Trump）決定升級戰事，這場衝突恐將進入一個危險的新階段。

非全面入侵 美軍擬針對關鍵油港發動突襲

根據《華盛頓郵報》報導，多名匿名官員指出，任何潛在的地面行動都不會是「全面入侵」，而是由特種部隊與常規步兵混合編隊，發動精準突襲。

據悉，過去一個月內，白宮內部討論焦點集中在奪取波斯灣的原油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island），以及針對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近的沿海地區進行突襲，旨在摧毀可能威脅商船與軍艦的武裝設備。官員透露，這類目標預計需花費數週而非數月來完成。

▲伊朗哈爾克島（Kharg Island）。（圖／路透）



白宮揚言「釋放地獄」 川普態度仍反覆

儘管川普曾在橢圓形辦公室表示「目前沒有要部署軍隊」，但白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）的立場則顯得更為強硬。她24日發出警告，若德黑蘭（Tehran）當局不終止核武野心並停止威脅，川普已準備好對其「釋放地獄」。

李維特強調，五角大廈的任務是為三軍統帥提供最大的選擇空間，這並不代表總統已做出最終決定。而國務卿盧比歐（Marco Rubio）則安撫盟友，強調這不會是一場持久戰，且美國有能力在不動用地面部隊的情況下達成目標。

美軍單月已13死 國內過半民意「強烈反對」地面戰

事實上，美軍在中東的處境日益嚴峻。過去一個月內，已有13名美軍在伊拉克、科威特及沙烏地阿拉伯等地殉職，超過300名官兵遭伊朗無人機與飛彈炸傷。

儘管前線局勢緊繃，但美國國內民調顯示，有高達62%的受訪者「強烈反對」派遣地面部隊進入伊朗。軍事專家艾森斯塔特（Michael Eisenstadt）也警告，奪取哈爾克島風險極高，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）極可能利用珍貴的石油基礎設施作為掩護，將美軍拖入泥淖。

共和黨內部意見分歧：特種作戰vs.全面占領

針對是否派兵，川普的共和黨盟友也出現兩極看法。參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）極力主張奪取哈爾克島，並以二戰硫磺島戰役為例，稱「我永遠賭海軍陸戰隊贏」；然而，退役海豹部隊成員、眾議員范歐登（Derrick Van Orden）則堅決反對，強調不動用地面部隊也能達成戰略目標。

目前五角大廈尚未對上述軍事規畫發表正式評論。隨部隊持續湧入中東，這場針對伊朗的潛在行動是否會獲得川普批准，全球都在高度關注。