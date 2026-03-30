澳洲男「槍殺2警」躲叢林！　逃亡216天遭擊斃

記者張方瑀／綜合報導

澳洲維多利亞州發生一起震撼社會的重案，涉嫌在去年槍殺兩名警員的通緝犯弗里曼（Dezi Freeman），在躲藏於鄉間長達7個月後，於30日上午與警方對峙時遭到擊斃，正式結束了這場跨越半年的大規模搜捕行動。

逃亡216天落網 警方果斷擊斃

維多利亞州警方30日正式對外宣佈，這場針對弗里曼的搜捕行動已告一段落。警方指出，當地時間上午8時30分左右，員警在維多利亞東北部一處房產進行追捕任務時與嫌犯爆發衝突，弗里曼隨即在現場遭到警方擊斃。

BREAKING: Dezi Freeman has been shot dead by police after months on the run. Latest: https://t.co/zCAkxzBAG2 pic.twitter.com/OKhDUixx6u — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) March 29, 2026

警方在聲明中表示，「這起擊斃事件是在定位弗里曼的行動中發生的。在此次衝突中，沒有任何警員受傷。」根據標準作業程序，州驗屍官已前往現場處理，後續將由專業標準司令部對整起槍擊事件進行監督與調查。

警界遺憾：冷血奪走未來 這不是終點

維多利亞警察協會秘書長加特（Wayne Gatt）隨後證實了弗里曼的死訊，「我們的同仁當初許下諾言說一定會找到他，而他們今天做到了。」

儘管嫌犯伏法，但對被害家屬與警界而言，悲痛並未就此消失。加特直言，「用『了結』一詞並不精確，這只是讓受害家屬與社區邁進的一步。這無法減輕大家心中的創傷，也無法換回那些被冷血奪走的未來，更無法消除這起悲劇在警民心中植下的恐懼。」

10警搜索民宅遭伏擊 釀2死1傷慘劇

回顧整起案件，去年8月26日，10名來自地方警隊與性侵虐童調查小組的警員，前往墨爾本東北約300公里的波雷朋卡（Porepunkah）執行搜索令。沒想到，當時56歲的弗里曼竟突然開火，造成59歲的偵查主任高級警員湯普森（Neal Thompson）與35歲的高級警員德瓦特（Vadim De Waart）不幸殉職，另一名警員則身受重傷。

信奉「主權公民」思想 攜重裝潛逃叢林

調查指出，弗里曼過去曾有接觸「偽法律」（pseudolaw）或所謂「主權公民」（sovereign citizen）思想的紀錄，對於法律權威極度不信任。他在案發後攜帶強大火力逃往深山叢林，導致警方必須展開長達數月的地毯式追緝，直到今日才終於將這名極度危險的通緝犯擊斃。