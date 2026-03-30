「49歲房仲經理」打工讀生巴掌遭肉搜　公司發聲火速開除

記者陳俊宏／綜合報導

台南亞太成棒主球場29日賽事期間驚傳暴力事件，一名49歲蔣姓男子疑因不滿管制措施，竟打20歲蔡姓工讀生巴掌，而蔣男被網友肉搜出是房仲「儲備經理」。對此，公司火速發聲明回應。

公司火速開除

該房仲公司在臉書說，「關於本公司員工之個人行為相關事件，經內部了解後，已於即日起終止與該員工之聘僱關係。本公司秉持尊重、理性及守法之原則，對任何形式之暴力行為皆持零容忍態度。感謝各界的關心與監督。」

▼蔣男（右）當眾打人。（圖／球迷授權提供，請勿隨意翻拍）



警依傷害罪送辦



警方調查，蔣男當時因現場引導離場過程產生不滿情緒，與職棒球團僱請的蔡姓場管工讀生發生口角，過程中情緒失控，當場以掌摑方式攻擊對方左臉頰，造成對方受傷。警方到場後迅速控制現場，並將蔣男帶回釐清案情，全案依傷害罪嫌偵辦。

中華職棒聯盟說明，當時工讀生因走道管制，而上前勸導該名民眾返回座位，但該民眾不聽從勸導並動手毆打工讀生；事發後，工讀生已由聯盟主管陪同就醫驗傷，並進行報案與提告程序。

▼蔣男（右）當眾打人。（圖／球迷授權提供，請勿隨意翻拍）



中職提告列黑名單

聯盟嚴正表示，對於任何暴力行為採取零容忍態度，將全力協助後續法律行動，並將該名人士列為球場黑名單，禁止其再入場觀賽，以維護球場工作人員與觀眾安全。

有現場球迷於社群發文指出，遭攻擊的工作人員「嘴巴流血」。 對此，中職會長蔡其昌也在相關貼文下方，留言表態「一定提告」，展現聯盟對此事件的強硬立場。

當事人的妹妹在Threads發文指出，大家好，哥哥已做完筆錄，也去醫院驗完傷，耳朵現在是聽得到的！要回家休息了；如果今天他的頭還會痛的話，家人會帶他去醫院的，大家請放心，「謝謝鼓勵，也謝謝替我哥講話的球迷們，還有聯盟的幫助，沒有人會放過那個男的，絕對告到底。」