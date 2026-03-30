伊朗嗆正等著美軍！國際油價狂飆　布蘭特原油破107美元

記者張方瑀／綜合外電報導

儘管美國總統川普（Donald Trump）上週才對外釋放樂觀訊號，表示將持續透過談判結束戰爭，但德黑蘭當局29日發出強硬警告，要求美軍切勿發動地面入侵，此舉立刻引發市場恐慌，國際油價應聲飆漲。

▲中東衝突導致能源危機與油價飆漲。2026年3月19日，一名女子在芝加哥加油站查看汽油價格 。（圖／達志影像／美聯社）



伊朗嗆「正等著美軍」 國際油價應聲狂飆

根據最新市場數據，全球基準布蘭特原油上漲2.47%，達到每桶107.92美元；美國原油也同步上漲2.94%，來到102.57美元。

伊朗國會議長29日公開表示，直言該國軍隊早已準備就緒，正等待著美軍部隊。在此之前，川普才剛表示「談判正在進行中」，並宣布延長最後通牒的期限，呼籲伊朗重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

區域衝突升溫 胡希武裝威脅斷全球航線

除了美伊正面對峙，由伊朗支持的葉門胡塞武裝組織（Houthi ）在28日對以色列發動攻擊後，也成為石油運輸的重大威脅。該組織可能封鎖連接紅海與全球航線的咽喉要點「曼德海峽」（Bab al-Mandab Strait），進一步加劇區域緊張。

目前，巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、埃及與土耳其的外交部長正積極介入斡旋。巴基斯坦外長達爾（Ishaq Dar）表示，29日的會議「非常有成效」，並透露巴基斯坦將在未來幾天內促成美伊會談。

全球20%石油供應受阻 專家憂經濟衰退

這場戰爭已導致史上最大規模的石油中斷，主因是全球有20%的石油必須經過目前封閉的荷莫茲海峽。此外，針對油氣設施的襲擊也推高了能源成本，美國29日的平均汽油價格已漲至每加侖3.98美元，民眾在加油站大喊吃不消。

拉皮丹能源公司（Rapidan Energy）總裁麥克納利（Bob McNally）向CNN表示，包括亞洲在內的小型國家將受創最深，油價飆升將對全球經濟產生連鎖效應。

他警告，在最糟糕的情況下，唯有透過經濟衰退來重挫石油需求，才可能壓制住失控的油價。

專家也提醒，即使戰爭結束，油價也難以立刻回落，關鍵在於荷莫茲海峽何時重啟，以及受損基礎設施的修復進度。其中包括全球最大的天然氣生產設施卡達「拉斯拉凡港」（Ras Laffan），該處3月中旬遭到伊朗襲擊，損害程度將直接影響市場復甦。

受地緣政治動盪影響，美股期貨29日全線下挫，道瓊期指下跌0.53%（241 點）、標普500期指下跌0.46%，那斯達克期指則下滑0.48%。