寧夏夜市「違停小哥哥」找不到人　糗變大型夾娃娃機秀　

記者張靖榕／綜合報導

台北市大同區知名寧夏夜市29日傍晚上演一場「大型夾娃娃機秀」，一輛白色轎車違停在攤販擺攤位置，營業時間已到卻遲遲未見車主現身移車，最終該車遭強制拖吊離場，過程吸引大量民眾圍觀，拖吊完成時甚至引來現場群眾鼓掌。

寧夏夜市位於台北市寧夏路，每日下午5時開始營業，不少攤商約在下午4時就會進場準備，將攤車推至固定位置。當地民眾指出，若此時仍有車輛占據攤位，將嚴重影響攤販營生，因此多數駕駛都會提前將車輛駛離。

不過29日傍晚，一輛白色轎車卻停在攤販位置上未移動，而且車上疑似未留下聯絡方式。由於長時間無法聯繫車主，夜市管委會最終決定通報拖吊單位，將車輛強制移除，以維持營業秩序。

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▲寧夏夜市「小哥哥」被拖吊。（圖／翻攝爆料公社）



現場不少民眾目擊拖吊過程，紛紛拿出手機拍攝，畫面中拖吊車小心翼翼將車輛吊起移走，過程被形容宛如「大型夾娃娃機」，引發圍觀人群熱烈討論。

趣味的是，該車後車廂貼有「小哥哥」字樣，讓不少民眾笑稱「小哥哥回來可能找不到車了」，相關畫面也迅速在網路上流傳。影片被轉發至《爆料公社》等社群平台後，引發網友熱議。

網友留言表示，「小哥哥應該外地來的」、「這車主蠻猛的」、「大型夾娃娃機現場」、「大家都在看」、「這個公德心跟車主一樣找不到」、「別讓小哥哥不開心」。



