聯合國駐黎巴嫩部隊遭炸！　維和人員1死1重傷

▲聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）30日證實，黎巴嫩南部一處駐地29日發生砲彈爆炸事件，造成一名維和人員不幸殉職，另有一人傷勢危急。目前聯黎部隊已對此展開調查，以釐清砲彈來源與事發經過。

聯合國駐地驚傳爆炸 維和人員1死1重傷

UNIFIL於31日清晨發布的聲明中指出，這起爆炸事件發生在30日，地點位於黎巴嫩南部村莊阿奇特庫賽爾（Adchit al-Qusayr）附近的維和部隊駐地。當時一枚砲彈在陣地內爆炸，當場導致一名維和人員喪生，另一名隊員則受重傷命危。

對此，UNIFIL表示，「我們目前尚不清楚該枚砲彈的來源，現已啟動正式調查，致力於查明所有相關細節與環境因素。」

維和部隊淪衝突熱點 任務預計2026年底結束

UNIFIL長期駐紮在黎巴嫩南部，主要任務是監控黎以邊境分界線。隨著兩國邊境衝突加劇，這項原定於 2026 年底結束的維和任務，在過去兩年內頻頻被捲入交火之中。近期發生的多起意外，更讓聯合國人員面臨的風險顯著上升。

以軍曾誤擊聯合國駐地 籲各方節制

回顧近期衝突，迦納武裝部隊曾於3月6日指出，其位於黎巴嫩的維和營部遭到飛彈襲擊，造成兩名士兵重傷。以色列軍方隨後承認，當天為了回擊真主黨的反戰車飛彈攻擊，其戰車砲火誤擊了聯合國駐地，造成迦納籍人員受傷。

UNIFIL對此再次發出嚴正呼籲，要求所有武裝勢力履行國際法義務，隨時確保聯合國人員與財產的安全，並停止任何可能危及維和人員生命的危險行動。