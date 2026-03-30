具打擊美國本土能力飛彈發動機　金正恩視導點火測試

▲北韓最高領導人金正恩。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

北韓國營媒體報導，領導人金正恩視導一款升級版固體燃料火箭發動機測試，強調該技術可用於射程涵蓋美國本土的武器，將大幅提升北韓戰略軍火庫。不過專家指出，相關性能與進展仍可能被誇大。

疑嚇阻美國不要把北韓當伊朗

美聯社報導，這項測試符合金正恩提出發展「更靈活且難以偵測的飛彈」的目標，以強化對美國及其盟國的威嚇能力。相較於需在發射前加注燃料且保存時間有限的液態燃料飛彈，固體燃料飛彈更容易移動與隱匿，提升突襲與生存能力。

韓聯社引述北韓中央通信社（KCNA）指出，這次為使用碳纖維複合材料的大功率固體燃料發動機地面點火試驗，最大推力達2500kN，較去年9月公開的1917kN提升約26%。該發動機可能搭載於北韓正在研發的火星-20型（Hwasong-20）洲際彈道飛彈。

這項測試屬於北韓新5年國防發展計畫的一環。報導指出，金正恩對試驗結果表示滿意。有分析認為，平壤此舉可能是向美方釋出警告訊號，試圖強調其戰略能力與中東衝突中的伊朗有所不同。

專家認為北韓距實戰部署洲際彈道飛彈仍待突破

近年來，北韓多次試射可達美國本土的洲際彈道飛彈，包括固體燃料型號。不過其對重大武器測試的說法時常受到質疑，例如2024年宣稱成功試射多彈頭飛彈後，遭南韓指為掩飾失敗。

部分外國專家認為，北韓距離具備可實戰部署的洲際彈道飛彈能力仍有技術門檻，包括彈頭重返大氣層時的耐熱與穩定性問題。但也有觀點認為，考量北韓長期投入核武與飛彈研發，相關能力不應低估。

自2019年金正恩與美國總統川普（Donald Trump）的外交接觸破局後，北韓持續擴張核武庫。金正恩今年2月在朝鮮勞動黨代表大會中雖未排除與川普再度對話的可能，但強調不應以北韓先行棄核作為談判前提。