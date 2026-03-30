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社會 社會焦點 保障人權

20歲工讀生遭打巴掌　妹妹：絕對告到底

記者陳俊宏／綜合報導

台南亞太成棒主球場29日賽事期間驚傳暴力事件，一名49歲蔣姓男子疑因不滿管制措施，竟打20歲蔡姓工讀生巴掌，讓中職震怒報警提告，並列為球場黑名單。對此，工讀生的妹妹表示，「沒有人會放過那個男的，絕對告到底。」

當事人妹妹：絕對告到底

當事人的妹妹在Threads發文指出，大家好，哥哥已做完筆錄，也去醫院驗完傷，耳朵現在是聽得到的！要回家休息了；如果今天他的頭還會痛的話，家人會帶他去醫院的，大家請放心。

▼蔣男（右）當眾打人。（圖／球迷授權提供，請勿隨意翻拍）

▲ 亞太球場傳出觀眾攻擊工讀生事件，聯盟已介入處理並報警提告。（圖／球迷授權提供，請勿隨意翻拍）

警依傷害罪送辦

當事人的妹妹說，謝謝鼓勵，也謝謝替我哥講話的球迷們，還有聯盟的幫助，「沒有人會放過那個男的，絕對告到底。」

警方調查，蔣男當時因現場引導離場過程產生不滿情緒，與職棒球團僱請的蔡姓場管工讀生發生口角，過程中情緒失控，當場以掌摑方式攻擊對方左臉頰，造成對方受傷。警方到場後迅速控制現場，並將蔣男帶回釐清案情，全案依傷害罪嫌偵辦。

▼蔣男（右）當眾打人。（圖／球迷授權提供，請勿隨意翻拍）

▲ 亞太球場傳出觀眾攻擊工讀生事件，聯盟已介入處理並報警提告。（圖／球迷授權提供，請勿隨意翻拍）

中華職棒聯盟說明，當時工讀生因走道管制，而上前勸導該名民眾返回座位，但該民眾不聽從勸導並動手毆打工讀生；事發後，工讀生已由聯盟主管陪同就醫驗傷，並進行報案與提告程序。

蔡其昌：一定提告

聯盟嚴正表示，對於任何暴力行為採取零容忍態度，將全力協助後續法律行動，並將該名人士列為球場黑名單，禁止其再入場觀賽，以維護球場工作人員與觀眾安全。

有現場球迷於社群發文指出，遭攻擊的工作人員「嘴巴流血」。 對此，中職會長蔡其昌也在相關貼文下方，留言表態「一定提告」，展現聯盟對此事件的強硬立場。

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