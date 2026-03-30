義大利數億藝術品遭竊！　印象派大師雷諾瓦、塞尚、馬蒂斯遭殃

▲印象派大師塞尚畫作遭竊。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

義大利警方表示，位於北部帕瑪（Parma）附近的馬尼阿尼羅卡基金會（Magnani Rocca Foundation）日前遭竊，竊賊在短短數分鐘內偷走印象派與現代藝術大師畫作，包括雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）、塞尚（Paul Cezanne）與馬蒂斯（Henri Matisse）的作品，總價值高達數百萬歐元（約新台幣數億元）。

法新社報導，警方發言人指出，4名蒙面男子於22日深夜至23日凌晨間闖入這座位於帕瑪近郊的別墅型博物館，犯案過程迅速且有組織，已證實義大利國營媒體義大利廣播電視公司（Rai）的相關報導。

義大利媒體指出，遭竊作品包括雷諾瓦的《魚》（Fish）、塞尚的《櫻桃和桃子》（Still Life with Cherries and Peaches），以及馬蒂斯的《露台上的宮女》（Odalisque on the Terrace），均為極具藝術價值的重要畫作。

館方接受義大利電視台SkyTG24訪問時表示，竊賊先撬開入口大門，進入一樓展廳後迅速取走目標畫作，隨後從花園方向逃離，整個行動不到3分鐘，顯示事前經過精密規劃。

館方也指出，由於館內監控系統及警方與保全人員迅速反應，竊賊未能擴大犯案範圍，否則損失恐更為嚴重。警方目前正調閱館內與周邊商家的監視器畫面，以追查嫌犯行蹤。

馬尼阿尼羅卡基金會創立於1977年，收藏藝術史學家馬尼阿尼（Luigi Magnani）的珍貴藏品，館內還擁有杜勒（Albrecht Durer）、魯本斯（Peter Paul Rubens）、范戴克（Anthony van Dyck）、哥雅（Francisco Goya）與莫內（Claude Monet）等藝術巨匠作品，是義大利重要的私人藝術收藏機構之一。