美參院跨黨派訪團今凌晨抵台　美同意82套海馬士首期款展延

▲海馬士多管火箭系統。（圖／USMC）



記者張靖榕／綜合報導

美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）與共和黨參議員匡希恆（John Curtis）率跨黨派訪團，於今（30日）凌晨抵台，將強調通過對台國防預算的重要性。此時台灣正面臨在野黨頻頻阻擋，軍購與預算的雙重卡關壓力，國防部日前警示「發價書危機」，所幸美方日前是已同意延後82套海馬士多管火箭系統首期款支付時程，暫解燃眉之急。

美跨黨派參議員抵台

美國跨黨派訪團搭乘美軍C-40行政專機，於今天凌晨0時20分抵達松山機場，由外交部政務次長陳明祺接機，美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯（Karin Lang）也到場歡迎。訪團自關島安德森空軍基地出發，此行被視為在台灣推動國防預算之際的重要政治支持。

匡希恆受訪時提到，他曾於1985年在台灣生活1年，主要停留在台中與南投，4年前再訪時感受到台灣已出現明顯變化。他也以華語回應「一點點」，展現對台灣的熟悉與友好。

美議員現身挺軍購 強調與美國國會與台灣對安全共同立場

《金融時報》先前報導，台灣正試圖說服立法院通過約400億美元（新台幣1.25兆元）國防特別預算。夏亨表示，此行將強調通過相關預算的重要性，展現台灣與美國國會在維護自主與安全上的共同立場。

另一方面，國防部日前在立法院外交國防委員會審議行政院編列1.25兆元國防預算相關條例時，戰規司長黃文啓坦言已面臨「發價書危機」，若未及時支付首期款，部分軍購案恐錯失議約時機。其中包括82套海馬士多管火箭系統，若延誤可能須等到下一批交貨期。

在野黨持續黨國防、軍購預算

黃文啓指出，若每項軍購都等到發價書正式送達才處理，將大幅壓縮執行彈性，但在野黨仍未同意放行條例。國民黨立委馬文君則質疑國防部在預算調度與付款安排上的能力，認為不應以此作為說服理由。

朝野最終僅就部分條文達成共識，其餘仍待協商。行政院長卓榮泰對此表示憂心，直言相關情況令人「心酸」，呼籲國會正視國家安全與國際情勢需求。

不過國防部29日晚間表示，經台美雙方密切協調，美方已同意將82套海馬士多管火箭系統首期款支付時程，延後至與合約商完成議約之後，暫時化解短期付款壓力。