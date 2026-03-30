明變天！　「2波降雨」溼答答

▲周二變天雨區擴大。（圖／資料照／記者許靖騏攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周二、周三受鋒面影響，降雨分兩段，第一段周二中午起至傍晚，北部、東北部局部短暫陣雨機率提高；第二段較強，周三早起至晚間，雨帶由北往南移動，依序帶來局部陣雨或雷雨。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地晴朗穩定，晴熱如夏，全台最高氣溫達35度，馬祖及新竹以北易有霧，中部以北空品不佳，應注意。

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鋒面接力 清明雨紛紛

吳德榮說，周二、周三受鋒面影響，降雨分兩段，第一段周二中午起至傍晚，北部、東北部局部短暫陣雨機率提高，周二仍熱如夏；第二段較強，周三早起至晚間，雨帶由北往南移動，依序帶來局部陣雨或雷雨，周三氣溫降，北台轉涼。

吳德榮指出，最新模式模擬調整為周四、周五相對空檔，明顯好轉，白天熱如夏，周五晨西北部偶有局部短暫雨的機率；周六另一鋒面移入，由北往南通過，依序帶來陣雨或雷雨，期間有強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨…）的威脅。

吳德榮分析，周日鋒面南移巴士海峽，空檔再現，天氣好轉；下周一白天起至下周三鋒面重組再移入，又帶來強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨…）的威脅；而模式對於鋒面帶上強對流的位置及強度模擬，不斷調整，顯示仍有變化，需持續密切觀察。