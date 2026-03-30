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綠營1縣市變數大！　沈富雄賭「一定換人」：沒換請大家吃到飽

▲前立委沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／啟思民本基金會）

▲前立委沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／啟思民本基金會）

記者張靖榕／綜合報導

國民黨新竹縣長初選結果出爐，立委徐欣瑩險勝副縣長陳見賢，引發藍營內部關注；另一方面，民進黨澎湖縣長陳光復因意外受傷昏迷，為連任布局增添變數。前立委沈富雄分析指出，國民黨無須過度擔心新竹縣局勢，但認為民進黨在澎湖的提名「一定會換人」，甚至放話若未更換人選將「請大家吃飯吃到飽」。

沈富雄：國民黨不用擔心新竹縣局勢

沈富雄29日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，新竹縣初選採七三民調制度，而非全民調，若採全民調方式，陳見賢恐難有發揮空間。他指出，國民黨中央多數支持力量傾向徐欣瑩，也反映出黨內權力分布。

對於初選後續影響，沈富雄認為，陳見賢政治判斷能力強，未來應能拿捏分寸，國民黨內部矛盾可望隨時間化解，「過一段時間就圓起來了」，因此不必過度憂慮新竹縣局勢。

點名應關注澎湖、彰化選情

沈富雄進一步指出，國民黨真正需要關注的是彰化與澎湖選情，特別是澎湖縣長選戰。他直言，民進黨勢必更換澎湖縣長提名人選，否則選情恐不樂觀。

主持人錢怡君則指出，新竹縣初選已出現裂痕，競爭激烈。對此，徐欣瑩表示將主動拜訪陳見賢，試圖整合黨內。外界也關注其未來可能面對的對手，是否為竹北市長鄭朝方。

民進黨前立委高嘉瑜則表示，鄭朝方在竹北市政表現突出，推動多項活動，提升城市美學與整體環境，獲得民眾肯定。她認為，相較於新竹市長高虹安與新竹縣長楊文科近來受官司影響，鄭朝方形象相對亮眼，若參選新竹縣長，將具備競爭優勢。

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