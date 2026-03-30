雨擴全台！　鋒面要來了

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署表示，周二鋒面接近；周三鋒面通過及東北季風稍增強，中部以北及東北部有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。

5縣市濃霧特報

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氣象署今天清晨發布「濃霧特報」，今日馬祖及台中以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖、基隆、新北、桃園及新竹縣已或將出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

氣象署說，今天花蓮、台東有零星短暫陣雨，午後各地山區有零星短暫雷陣雨；由於風向轉為溫暖的西南風，白天普遍溫暖微熱，各地高溫約28至32度，至於各地低溫約18至22度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



兩波鋒面接力

氣象署指出，周二鋒面接近，北部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨；周三鋒面通過及東北季風稍增強，中部以北、東北部有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨，清晨至上午中部以北並有局部較大雨勢發生的機率。

氣象署表示，周四東北季風減弱，環境水氣仍多，中部以北及東半部有局部短暫陣雨；周五另一鋒面接近，午後中部以北及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署提醒，周六、周日鋒面影響，周六中部以北、東北部有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢機率，其他地區有局部短暫陣雨；周日中部以北、東半部地區有局部短暫陣雨。